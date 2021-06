Verstappen laat Hamilton kansloos in GP van Stiermarken

Voor het tweede weekend op rij kwalificeerde Max Verstappen zich naar de pole-position en stond Lewis Hamilton naast hem op de eerste rij. De Brit had zaterdag de derde tijd gereden in de kwalificatie, maar ging een plek naar voren op de startopstelling omdat Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas eerder in het weekend een gridpenalty had opgelopen. De Fin was tijdens de tweede vrije training gespind in de pitstraat en kreeg daarvoor drie startplaatsen straf, waardoor hij als vijfde moest starten op de Red Bull Ring. Behalve Hamilton profiteerden ook Lando Norris en Sergio Perez van de penalty voor Bottas. Zij begonnen als derde en vierde aan de achtste race van het seizoen.

Net als een week geleden in Frankrijk kwam Verstappen prima weg bij de start, maar anders dan op Paul Ricard ging de Nederlander ook aan het einde van de eerste ronde nog aan de leiding in de wedstrijd. De leider in het kampioenschap sloeg meteen een gaatje van negen tienden ten opzichte van Hamilton, wat gedurende de rest van de eerste stint een voorsprong van vijf seconden werd. Perez vocht zich bij de start langs Norris voor de derde plek in de race, maar de coureur van McLaren legde zich niet neer bij het positieverlies en knokte zich even verderop terug naar P3. In de negende ronde moest Norris echter alsnog zijn meerdere erkennen in de Red Bull-coureur en een ronde later ging ook Bottas vrij eenvoudig voorbij aan de 21-jarige Brit.

Voor Pierre Gasly was de wedstrijd al na één ronde ten einde. De Fransman had na de start tot twee keer toe een aanvaring met Charles Leclerc. Bij het laatste contact liep de AlphaTauri-rijder een lekke linker achterband op, terwijl de Monegask naar de pits moest met schade aan zijn voorvleugel. Bij het aanremmen van de derde bocht kwam Gasly ook nog in botsing met de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi om daarna tegen het rechter achterwiel van Nicholas Latifi aan te tikken, waardoor de Canadees eveneens een lekke band kreeg. Zodoende moesten Gasly, Leclerc en Latifi na de eerste ronde naar de pits. Eerstgenoemde keerde niet meer terug op de baan, omdat er ook schade was aan de ophanging.

Na 26 ronden kwamen de monteurs naar buiten om Perez van harde banden te voorzien. De pitstop verliep van de Mexicaan was niet bepaald een snelle. Bottas stopte een ronde later en kwam voor Perez terug op het circuit, waarmee de coureur uit Guadalajara dus een positie verloren had. Een ronde daarna zocht Hamilton de pits op voor hard rubber, waarop ook Verstappen naar binnen werd gehaald. Verstappen behield de leiding bij zijn pitstop, maar het was Hamilton die daarna een beter tempo reed, waardoor het verschil in een paar ronden tijd terugliep naar vier seconden. De Limburger kreeg vervolgens echter groen licht om ook te gaan pushen, waardoor het gat weer wat groter werd. “Moet ik meer gaan managen?”, vroeg Hamilton vervolgens aan zijn race-engineer. “We denken het tegenovergestelde”, was het antwoord vanaf de pitmuur. “Laten we het gat proberen te dichten.” De regerend kampioen slaagde er echter niet in om dichterbij te komen aan de Red Bull-rijder.

De race was iets over de helft toen het einde verhaal was voor George Russell. De Brit imponeerde op zaterdag door de elfde tijd te rijden in de kwalificatie, waarna hij als tiende aan de race mocht beginnen omdat Yuki Tsunoda een gridstraf had gekregen. Russell hoopte daarna zijn eerste punten voor Williams te kunnen scoren in de Grand Prix van Stiermarken, maar in de race was er een probleem met de power unit. Na twee vergeefse pogingen het probleem te verhelpen, werd de auto definitief in de pits geparkeerd.

Na vijftig ronden had Verstappen een voorsprong van 7,5 seconden op Hamilton, maar van een gelopen race was nog geen sprake. De lucht rond het circuit begon donkerder te worden en de Nederlander meldde over de boordradio een probleem te hebben met zijn rempedaal. Volgens het team speelde het probleem specifiek op de kerbstones bij de tiende bocht, al reageerde Verstappen dat hij daar nooit over de kerbstones gaat. Het probleem leek de WK-leider echter weinig te deren: het verschil met Hamilton liep in de ronden die volgden alleen maar op.

Perez werd na 54 ronden naar binnen gehaald voor een tweede pitstop, die hij dankzij een riante voorsprong op Norris zonder positieverlies kon maken. De Mexicaan ging verder op de medium banden en kon daarna kijken of hij vers rubber Bottas kon terug kon pakken voor de laatste podiumplek. Met nog tien ronden te gaan had Verstappen tien seconden voorsprong op Hamilton en kwam Perez met rasse schreden dichterbij aan Bottas, waarmee het er goed uitzag voor Red Bull. De donkere wolken waren inmiddels ook de coureurs opgevallen, maar serieuze regen werd er niet meer verwacht.

Verstappen zag zijn vierde overwinning van het seizoen en zijn veertiende in totaal niet meer in gevaar komen. Hamilton besloot kort voor het einde zelfs nog een extra pitstop te maken, om een gooi te doen naar het punt voor de snelste raceronde. De Nederlander finishte zodoende liefst 35 seconden voor Hamilton, die voor de tweede race op rij genoegen moest nemen met de tweede plaats. Perez was net niet op tijd bij Bottas om nog een aanval te kunnen wagen. De Fin werd dus derde op de Red Bull Ring, terwijl de Mexicaan in zijn kielzog als vierde over de eindstreep kwam. Norris reed een keurige race en deed het maximale door zijn McLaren als vijfde aan de finish te brengen. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden het niet makkelijk dit weekend maar vochten zich desondanks naar de zesde en zevende stek. Lance Stroll, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda scoorden de resterende punten.

Door zijn overwinning staat Verstappen in het kampioenschap nu 18 punten voor op Hamilton. Bij de constructeurs is het verschil tussen Red Bull Racing en Mercedes opgelopen naar 40 punten. Verstappen en Red Bull mogen het over een week opnieuw proberen. Dan wordt er nog een tweede keer geracet op de Red Bull Ring.

Uitslag F1 Grand Prix van Stiermarken