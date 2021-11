Hamilton wint eerste Grand Prix van Qatar, Verstappen tweede

Voordat er plaats werd genomen op de grid, moest er eerst nog een drietal coureurs naar de stewards. Max Verstappen, Valtteri Bottas en Carlos Sainz zouden aan het einde van de kwalificatie geen gehoor hebben gegeven aan gele vlaggen die aan het begin van het rechte stuk gezwaaid werden voor Pierre Gasly, die zijn AlphaTauri met een lekke achterband naast de pitmuur had geparkeerd.

Lees terug: Liveblog bij de Grand Prix van Qatar

Verstappen kreeg vijf plekken straf voor het negeren van een dubbele gele vlag, waardoor hij zevende stond op de grid in plaats van tweede. Bottas ontving een gridpenalty van drie plaatsen omdat er op het moment dat hij de AlphaTauri passeerde sprake was van een enkele gele vlag. De FIA deelde aanvankelijk mee dat de Fin na zijn straf vijfde stond op de grid, maar was volgens de definitieve startopstelling toch zesde. Het leidde even tot wat verwarring bij de monteurs, die al bezig waren om alles klaar te zetten op de grid. Sainz kwam weg zonder straf. Hij had de gele vlag niet gezien maar de auto van Gasly wel gespot en was daarom van zijn gas gegaan, wat door zijn telemetrie werd bevestigd. Door de straffen voor Verstappen en Bottas belandde Gasly naast Hamilton op de eerste startrij en mocht Fernando Alonso als derde vertrekken.

Lewis Hamilton, die zich zaterdag naar de pole-position had getraind in Qatar, bleef bij de start aan kop. Gasly werd onder vuur genomen door Alonso en werd na het uitkomen van de tweede bocht te grazen genomen door de Alpine-coureur. Iets verder naar achteren kwam Verstappen kwam uitstekend weg van de zevende startplek. De Limburger trok naar de binnenkant en lag na tweede bocht alweer vierde. “Ik zit een beetje klem hier”, meldde Verstappen na een paar ronden over de boordradio. Niet veel later ging Gasly wijd, waardoor de Nederlander zonder veel moeite opschoof naar de derde plek. Aan het begin van de vijfde ronde klom Verstappen op naar de tweede plek door op het rechte stuk Alonso te verschalken, waarmee de twee titelrivalen eerste en tweede lagen in de race.

Het verschil tussen Hamilton en Verstappen bedroeg in eerste instantie vier seconden, maar zou gedurende de eerste stint oplopen naar negen tellen. Na zeventien ronden haalde Red Bull de Nederlander naar binnen voor een pitstop. Verstappen wisselde naar de harde band en keerde vlak voor Alonso terug op het circuit, waarmee hij dus tweede was gebleven. Mercedes besloot vervolgens op veilig te spelen en Hamilton ook naar de pits te roepen. De Brit keerde met ongeveer negen seconden voorsprong op Verstappen terug op het circuit, maar toonde zich niet gelukkig met het besluit van zijn team. “Dit was absoluut veel te vroeg”, zei de regerend kampioen, die er doorgaans de voorkeur aan geeft om lang door te gaan op zijn eerste set banden.

“Laten we wat plezier hebben, we gaan toch tweede worden”, deelde Verstappen een paar ronden na zijn pitstop mee. De Nederlander bracht het verschil daarop terug naar zeven seconden, alvorens de Brit weer iets begon uit te lopen. Na veertig ronden kwam Verstappen voor de tweede keer naar binnen, waarna hij zijn weg op medium banden vervolgde. Hamilton volgde opnieuw een ronde later, waarna het verschil tussen de twee iets minder dan negen seconden was.

Ondertussen ging het tussen Sergio Perez en Fernando Alonso voor de laatste podiumplek. Perez had zich vanaf de elfde startplek sterk naar voren gevochten en lag op de derde positie, toen Red Bull hem kort na Verstappen een tweede keer liet stoppen. De Mexicaan viel terug naar de zevende plek, terwijl Alonso, die door de pitstop van Perez naar de derde plek opschoof, op de baan bleef. Perez vroeg zich daarop af of zijn tweede pitstop wel een slim idee was geweest, maar kreeg van zijn engineer te horen dat de banden van de coureurs die voor een eenstopper gingen, in de slotfase nog wel minder zouden worden.

Alonso vroeg zijn team of stalgenoot Esteban Ocon de coureur uit Guadalajara zo lang mogelijk op kon houden, zoals hij eerder in het seizoen in Hongarije de Fransman had geholpen. Maar Perez had uiteindelijk niet lang nodig om Ocon voorbij te gaan, ondanks dat de coureur uit Normandië nog wel even wat terug probeerde te doen. Perez klom daarna nog naar de vierde plek doordat Lando Norris met een lekke band naar de pits moest.

Met nog een paar ronden te gaan begaf de linker voorband van George Russell het. De Williams-coureur kon terug naar de pits. Korte tijd later raakte ook de linker voorband van Nicholas Latifi lek. De Canadees zette zijn Williams naast de baan, waarop er een virtuele safety car werd ingesteld. Verstappen greep het moment aan om een derde pitstop te maken en een set zachte banden te halen, zodat hij een gooi naar het punt voor de snelste raceronde kon doen.

Met nog een ronde te gaan werd de neutralisatie opgeheven, waarop Hamilton als winnaar over de streep kwam. Voor de Brit was het de tweede zege op rij, na een week geleden de Grand Prix van Brazilië te hebben gewonnen. Verstappen hield de schade maximaal beperkt door tweede te worden en het punt voor de snelste ronde te pakken. Met nog twee races te gaan heeft Verstappen nog acht punten voorsprong op Hamilton.

De lekke banden maakten het spannend voor de coureurs die voor een eenstopper waren gegaan, waaronder Alonso. Voor hen kwam de virtuele safety car voor het bergen van de auto van Latifi als geroepen. Alonso stelde uiteindelijk zonder veel problemen de derde plek veilig, waardoor Perez dus genoegen moest nemen met de vierde plaats. Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris en Sebastian Vettel pakten de resterende punten.

Behalve Latifi viel ook Bottas uit. De Fin viel na een slechte start terug naar de elfde plek, waarna hij er gedurende de eerste ronden van de race niet in slaagde om posities goed te maken. Dit tot ergernis van teambaas Toto Wolff, die zich hoogstpersoonlijk op de boordradio meldde om hem aan te sporen tot actie over te gaan. Daarna begon de coureur uit Nastola voorzichtig wat coureurs in te halen en mede doordat alle anderen al waren gestopt, lag hij halverwege de race derde, toen hij een lekke band kreeg. De Mercedes-coureur wist zijn auto naar de pits te brengen, waarna hij zijn weg buiten de top-tien vervolgde. Later volgde de instructie om de wagen in de garage te parkeren.

Over twee weken wordt in Saudi-Arabië de voorlaatste race van het seizoen verreden.

Uitslag F1 Grand Prix van Qatar