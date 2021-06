Voor het tweede jaar op rij mag de Red Bull Ring ook dit seizoen weer twee achtereenvolgende Grand Prix-weekenden organiseren. Het circuit in Spielberg vormt komend weekend het decor voor de Grand Prix van Stiermarken, waarna een week later op hetzelfde circuit de Oostenrijkse Grand Prix wordt verreden.

Om toch voor wat variatie te zorgen in de Oostenrijkse Alpen heeft bandenleverancier Pirelli voor beide races op de Red Bull Ring andere bandencompounds geselecteerd. Komend weekend zal er gereden worden met de C2 (hard), C3 (medium) en C4 (soft). Een week later zullen de bandencompounds een stapje zachter zijn. De C3 zal dat weekend als de harde band fungeren, de C4 wordt de medium-compound en de C5 – de zachtste compound uit de reeks van Pirelli – zal als rood gemarkeerde zachte band onder de auto’s worden gemonteerd.

“Oostenrijk zal net als vorig jaar een back-to-back organiseren, wat betekent dat de teams voldoende data en recente ervaringen zullen hebben over hoe ze om moeten gaan met de uitdagingen van dit circuit”, motiveert Mario Isola de keuze namens Pirelli. “Het is echter voor het eerst dat er op de Red Bull Ring met twee verschillende compoundselecties gereden gaat worden, dus het wordt interessant om te zien hoe de teams tijdens het tweede raceweekend om zullen gaan met de zachtste C5-band. Ook interessant wordt in hoeverre de gewijzigde selectie van invloed zal zijn op de strategie, om daarmee andere kansen te creëren ten opzichte van de Grand Prix van Stiermarken een week eerder.”

Het is niet voor het eerst dat de teams op hetzelfde circuit met twee verschillende compoundselecties zullen rijden. Vorig jaar had Pirelli ook al verschillende compounds geselecteerd voor de double-header op het circuit van Silverstone.