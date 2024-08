De Formule 1-zomerstop is een mooi moment om te bekijken hoe de onderlinge verhoudingen zijn tussen de diverse rijders. We hebben de head-to-heads op papier gezet van zowel de reguliere kwalificaties als de sprintkwalificaties. De cijfers zijn gebaseerd op de officiële resultaten in de kwalificaties en niet op de uiteindelijke startposities na eventuele gridstraffen.

Naast het feit dat Max Verstappen Sergio Pérez in elke kwalificatie heeft verslagen, vallen er nog andere dingen op, zoals het feit dat Russell twee keer zo vaak voor Hamilton eindigde als andersom. Sainz en Leclerc bij Ferrari zijn het meest aan elkaar gewaagd in de kwalificatiesessies in 2024, terwijl Alonso en Stroll of Ricciardo en Tsunoda op zaterdag vergelijkbare prestaties leveren. Norris was tot nu toe in 2024 in de kwalificatie veel beter dan Piastri, Ocon versloeg Gasly vaker wel dan niet bij Alpine en Hülkenberg versloeg Magnussen bij het Haas F1 Team.

Naast Verstappen-Perez is het andere meest overtuigende duel Albon versus Sargeant bij Williams, wat eigenlijk 13-0 zou zijn als alleen de normale kwalificatiesessies zouden worden meegeteld.

Red Bull

Max Verstappen 17-0 (14-0 ZONDER sprint) Sergio Pérez 1 Bahrein 5 (+0.358 in Q3) 1 Saudi-Arabië 3 (+0.335 in Q3) 1 Australië 3 (+0.359 in Q3) 1 Japan 2 (+0.066 in Q3) 4 China (sprint) 6 (+0.347 in SQ3) 1 China 2 (+0.322 in Q3) 1 Miami (sprint) 3 (+0.235 in SQ3) 1 Miami 4 (+0.219 in Q3) 1 Emilia-Romagna 11 (+0.530 in Q1) 6 Monaco 16 (+0.349 in Q1) 2 Canada 16 (+0.966 in Q1) 2 Spanje 8 (+0.658 in Q3) 1 Oostenrijk (sprint) 7 (+1.322 in SQ3) 1 Oostenrijk 8 (+0.888 in Q3) 4 Groot-Brittannië 19 (+6.006 in Q1) 3 Hongarije 16 (+0.799 in Q1) 1 België 3 (+0.606 in Q3)

Lewis Hamilton 5-12 (4-10 ZONDER SPRINT) George Russell 9 (+0.225 in Q3) Bahrein 3 8 (+0.144 in Q3) Saudi-Arabië 7 11 (+0.059 in Q2) Australië 7 7 Japan 9 (+0.242 in Q3) 2 China (sprint) 11 (+0.058 in SQ2) 18 (+0.489 in Q1) China 8 12 (+0.028 in SQ2) Miami (sprint) 11 8 (+0.040 in Q3) Miami 7 8 (+0.270 in Q3) Emilia-Romagna 6 7 (+0.078 in Q3) Monaco 5 7 (+0.280 in Q3) Canada 1 3 Spanje 4 (+0.002 in Q3) 6 (+0.216 in SQ3) Oostenrijk (sprint) 4 5 (+0.063 in Q3) Oostenrijk 3 2 (+0.171s in Q3) Groot-Brittannië 1 5 Hongarije 17 (+0.881 in Q1) 4 België 7 (+0.349 in Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 9-7 (8-5 ZONDER SPRINT) Carlos Sainz 2 Bahrein 4 (+0.100 in Q3) 5 (+0.250 in Q3) Australië 2 8 (+0.104s in Q3) Japan 4 7 (+0.352 in SQ3) China (sprint) 5 6 China 7 (+0.008 in Q3) 2 Miami (sprint) 5 (+0.354 in SQ3) 2 Miami 3 (+0.073 in Q3) 4 Emilia-Romagna 5 (+0.263 in Q3) 1 Monaco 3 (+0.248 in Q3) 11 Canada 12 (+0.069 in Q2) 5 Spanje 6 (+0.005 in Q3) 10 (geen tijd in SQ3) Oostenrijk (sprint) 5 6 (+0.193 in Q3) Oostenrijk 4 11 (+0.254s in Q2) Groot-Brittannië 7 6 (+0.209 in Q3) Hongarije 4 2 België 8 (+0.723 in Q3)

Charles Leclerc 1-0 oliver bearman 2 Saudi-Arabië 11 (+0.530 in Q2)

Lando Norris 13-4 (11-3 ZONDER SPRINT) Oscar Piastri 7 Bahrein 8 (+0.069 in Q3) 6 (+0.043 in Q3) Saudi-Arabië 5 4 Australië 6 (+0.257 in Q3) 3 Japan 6 (+0.271 in Q3) 1 China (sprint) 8 (+3.050 in SQ3) 4 China 5 (+0.108 in Q3) 9 (+0.311 in SQ3) Miami (sprint) 6 5 Miami 6 (+0.081 in Q3) 3 (+0.017 in Q3) Emilia-Romagna 2 4 (+0.118 in Q3) Monaco 2 3 Canada 4 (+0.082 in Q3) 1 Spanje 10 (geen tijd in Q3) 2 Oostenrijk (sprint) 3 (+0.208 in SQ3) 2 Oostenrijk 7 (+0.330 in Q3) 3 Groot-Brittannië 5 (+0.207s in Q3) 1 Hongarije 2 (+0.022 in Q3) 5 België 6 (+0.046 in Q3)

Aston Martin

Fernando Alonso 10-7 (9-5 ZONDER Sprint) Lance Stroll 6 Bahrein 12 (+0.399 in Q2) 4 Saudi-Arabië 10 (+0.726 in Q3) 10 (+0.480 in Q3) Australië 9 5 Japan 16 (+0.770 in Q1) 3 China (sprint) 15 (+0.558 in SQ2) 3 China 11 (+0.186 in Q2) 8 (+0.044 in SQ3) Miami (sprint) 7 15 (+0.205 in Q2) Miami 11 19 (+0.459 in Q1) Emilia-Romagna 13 14 (+0.291 in Q1) Monaco 13 6 Canada 9 (+0.473 in Q3) 11 Spanje 14 (+0.244 in Q2) 13 (+0.031 in SQ2) Oostenrijk (sprint) 12 15 Oostenrijk 17 (+0.163 in Q1) 10 (+0.332 in Q3) Groot-Brittannië 8 7 Hongarije 8 (+0.201 in Q3) 9 België 15 (+0.458 in Q2)

Alpine

Pierre Gasly 5-12 (4-10 ZONDER SPRINT) Esteban Ocon 20 (+0.155 in Q1) Bahrein 19 18 (+0.004 in Q1) Saudi-Arabië 17 17 (+0.365 in Q1) Australië 15 17 (+0.308 in Q1) Japan 15 16 China (sprint) 17 (+0.088 in SQ1) 15 (+0.240 in Q2) China 13 16 (+0.312 in SQ1) Miami (sprint) 13 12 Miami 13 (+0.047 in Q2) 15 (+0.475 in Q2) Emilia-Romagna 12 10 Monaco 11 (+0.389 in Q2) 15 Canada 18 (+0.146 in Q1) 7 Spanje 9 (+0.268 in Q3) 9 (+0.523 in SQ3) Oostenrijk (sprint) 8 13 (+0.085 in Q2) Oostenrijk 10 20 (+5.247 in Q1) Groot-Brittannië 18 20 (+0.117 in Q1) Hongarije 19 12 (+0.175 in Q2) België 10

Williams

Alexander Albon 14-2 (13-0 ZONDER SPRINT) Logan Sargeant 13 Bahrein 18 (+0.373 in Q1) 12 Saudi-Arabië 19 (+0.419 in Q1) 12 Australië Geen deelname 14 Japan 19 (+0.176 in Q1) 18 China (sprint) 20 (+0.111 in SQ1) 14 China 20 (+0.974 in Q1) 20 (+0.307 in SQ1) Miami (sprint) 19 14 Miami 17 (+0.144 in Q1) 14 Emilia-Romagna 20 (geen tijd in Q1) 9 Monaco 15 (+0.397 in Q1) 10 Canada 13 (+0.251 in Q2) 19 Spanje 20 (+0.356 in Q1) 19 (+0.236 in SQ1) Oostenrijk (sprint) 15 16 Oostenrijk 19 (+0.120 in Q1) 9 Groot-Brittannië 12 (+0.242s in Q2) 13 Hongarije 14 (+0.114 in Q2) 11 België 19 (+1.508 in Q1)

RB F1

Yuki Tsunoda 10-7 (9-5 ZONDER SPRINT) Daniel Ricciardo 11 Bahrein 14 (+0.149 in Q2) 9 Saudi-Arabië 14 (+0.461 in Q2) 8 Australië 18 (+1.297 in Q1) 10 Japan 11 (+0.055 in Q2) 19 (+0.571 in SQ1) China (sprint) 14 19 (+0.303 in Q1) China 12 15 (geen tijd in SQ2) Miami (sprint) 4 10 Miami 18 (+0.293 in Q1) 7 Emilia-Romagna 9 (+0.209 in Q3) 8 Monaco 12 (+0.376 in Q2) 8 (+0.236 in Q3) Canada 5 17 Spanje 18 (+0.090 in Q1) 14 Oostenrijk (sprint) 16 (+0.024 in SQ1) 14 (+0.123 in Q2) Oostenrijk 11 13 Groot-Brittannië 15 (+0.680s in Q2) 10 (+0.030 in Q3) Hongarije 9 18 (+1.142 in Q1) België 13

Valtteri Bottas 15-2 (13-1 ZONDER SPRINT) Zhou Guanyu 16 Bahrein 17 (+0.001 in Q1) 16 Saudi-Arabië - (geen tijd in Q1) 13 Australië 20 (+0.848 in Q1) 13 Japan 20 (+0.541 in Q1) 9 China (sprint) 10 (+2.493 in SQ3) 10 China 16 (+0.336 in Q1) 18 (+0.093 in SQ1) Miami (sprint) 17 16 Miami 20 (+0.361 in Q1) 16 Emilia-Romagna 17 (+0.208 in Q1) 17 Monaco 18 (+0.516 in Q1) 17 Canada 20 (+0.926 in Q1) 12 Spanje 15 (+0.511 in Q2) 18 Oostenrijk (sprint) 20 (+0.472 in SQ1) 18 Oostenrijk 20 (+0.214 in Q1) 16 (+1.241s in Q1) Groot-Brittannië 14 12 Hongarije 18 (+0.550 in Q1) 15 België 20 (+2.244 in Q1)

Haas