Voor het eerst in jaren staan er dit weekend op Silverstone elf Formule 1-teams in de pitstraat. Helaas gaat het niet om een nieuwkomer, maar om opnames voor de nieuwe F1-film Apex. De producers moeten voor de film gebruikmaken van een aangepaste Formule 2-bolide, die met hulp van onder meer Mercedes is aangepast om hem de gewenste F1-look te geven. De grote vraag is nu: is dat gelukt?

De wagen die in de film gebruikt wordt, is gebaseerd op het Dallara Formule 2-chassis. Hier is nieuw bodywork aan toegevoegd om de illusie te wekken dat het gaat om een hedendaagse F1-auto. De details zijn verrassend goed, al is de auto iets kleiner dan de rest van het veld aangezien het F2-chassis zo’n 400 millimeter korter is. Om de totale lengte van de wagen wat te verlengen, is de neus langer gemaakt. Het bewijs is te zien in de grotere afstand tussen de endplate en de voorwielen.

De neus van het fictieve Apple Orginals Formule 1-team van Brad Pitt in de pitstraat Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het bodywork is aangepast aan de huidige trends in de Formule 1, zoals vereenvoudigde downwash sidepods en koelopeningen bovenop. Dit wordt aangevuld met een grote opening in de vloer. Hoewel F2-wagens op dezelfde wijze als de grote broers in de Formule 1 de downforce onder de wagen genereren via Venturi-tunnels, is de rand van de vloer veel smaller. Om de indruk te wekken dat het gaat om een echte F1-bolide zijn er vinnen en flappen toegevoegd aan de voorkant en zijkant van de vloer. Verder beschikt de motorkap over fictieve uitlaten aan weerszijden van de centrale uitlaat, net als in de Formule 1. Daarbovenop zit een bijbehorend vinnetje.

Aan de achterkant is de 2022-spec achtervleugel nagebootst, inclusief beam wing en de welvend gevormde hoofdplaat. De ontwerpers hebben veel oog gehad voor detail, met onder meer de deflector over de voorband en de complexe vormgeving van de spiegel. Er is bovenop de endplate van de voorvleugel zelfs een klein vinnetje geplaatst die een sensor voorstelt die de bandenslijtage meet in F1, en de achterzijde van de vloer is voorzien van een metalen steun waarmee de Formule 1 het bewegen beperkt.

Hoewel al deze details de illusie wekken dat het gaat om een Formule 1-auto, heeft men niets kunnen doen aan de breedte van de F2-wagen. Deze is namelijk 100 millimeter smaller, waardoor alles wat opgepropt overkomt. Aangezien het chassis alle structurele elementen moest behouden, kon de auto niet aangepast worden aan de bredere F1-banden. Daarom is hij voorzien van de F2-spec Pirelli’s, waarvan de achterbanden zo’n 55 millimeter smaller zijn dan het schoeisel van de Formule 1.

Ondanks deze beperkingen hebben de ontwerpers een knap staaltje werk afgeleverd.