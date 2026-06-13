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Verrast Red Bull verklaart verzoek om FIA opnieuw naar ADUO te laten kijken

Red Bull Racing laat de FIA opnieuw kijken naar de bevindingen van de eerste ADUO-periode. Teambaas Laurent Mekies legt uit waarom en gaat ook in op het terugdraaien van Pierre Gasly's straf in Monaco.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De resultaten van de eerste ADUO-periode houden de gemoederen flink bezig tijdens het Formule 1-weekend in Barcelona. De krachtbron van Red Bull Ford Powertrains is aangewezen als de beste motor, met Mercedes, Ferrari, Audi en Honda op achterstand. De vier laatste fabrikanten krijgen hierdoor meer mogelijkheden om de power unit door te ontwikkelen.

De officiële communicatie vanuit de FIA over de resultaten van de eerste ADUO-periode laat nog op zich wachten. De oorzaak daarvan is Red Bull, dat de autosportfederatie heeft verzocht om opnieuw naar de bevindingen te kijken. Dat heeft het team gedaan om ervoor te zorgen dat alles correct is, benadrukt teambaas Laurent Mekies. "We hebben voorlopige informatie gekregen van de FIA en inderdaad, we waren heel verrast", legt hij uit bij de Duitse tak van Sky Sports.

Meer over ADUO:

"Dat geldt ongetwijfeld ook voor jullie. We zijn met ze in gesprek en leggen alle mogelijke data op tafel om ervoor te zorgen dat ze tot een compleet en correct beeld komen. Op dit moment denk ik niet dat het voor mij gepast is om er meer over te zeggen. Laten we wachten tot ze hun analyse hebben uitgevoerd. Dat is al lastig genoeg voor ze, dus daarna zullen we wel zien."

Er is met verbazing gereageerd op het feit dat de krachtbron van Red Bull Ford Powertrains als beste uit de bus is gekomen. Mercedes heeft de eerste zes Grands Prix van dit seizoen allemaal gewonnen en de verwachting was dan ook dat de krachtbron van de Duitse fabrikant uitgeroepen zou worden tot de beste van dit moment.

Red Bull werkt samen met de FIA om het beeld rond ADUO helemaal kloppend te krijgen.

Red Bull werkt samen met de FIA om het beeld rond ADUO helemaal kloppend te krijgen.

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Dat blijkt dus niet zo te zijn, maar op vrijdag in Barcelona heeft Mekies bevestigd gezien dat de motor van Red Bull ook niet de sterkste is. "Helaas verliezen we hier in Barcelona ook veel tijd op de rechte stukken, maar dat is een discussie voor een ander moment", aldus Mekies. "Je hebt wel gelijk dat dit circuit een zwakte in onze auto en onze power unit blootlegt, dus het is niet verrassend dat we wat terugvallen in de pikorde."

Terugdraaien straf Gasly moeilijk te accepteren

Ook ging het vrijdag veel over het terugdraaien van de tijdstraffen van Pierre Gasly in de GP van Monaco. Vanwege meetfouten is er een streep gezet door de twee straffen van vijf seconden die de Alpine-coureur in het prinsdom kreeg, waardoor hij zijn derde plaats heeft teruggekregen.

Een van de slachtoffers van dat besluit is Isack Hadjar, die hierdoor zijn podiumplek verliest en nu als nummer vier wordt geklasseerd. Naast McLaren heeft Red Bull dan ook de intentie geuit om in beroep te gaan tegen het nieuwe oordeel van de stewards. "Zelfs als we het podium buiten beschouwing laten, is het voor de mensen thuis best lastig te begrijpen", verklaart Mekies dat besluit.

"Je hebt straffen waartegen je niet in beroep kunt gaan en op basis daarvan handel je in de race. Je weet dus welke auto's om je heen zo'n straf hebben, en sommige daarvan zijn tijdens de race al ingelost. Het is dus altijd moeilijk te accepteren als dit soort straffen toch nog teruggedraaid worden. Het is dus zeker iets waar we gezamenlijk als sport naar moeten kijken."

Meer over de beslissing van de FIA:

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