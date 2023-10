VIDEO: Verrassing in F1-Sprint Shootout Qatar: Hamilton mist derde deel Een grote verrassing tijdens de sprint shootout in Qatar. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft het niet voor elkaar gekregen om zijn Mercedes in het laatste deel van de sprint shootout te krijgen. De Brit had ook te kampen met de tracklimits, maar dat de 38-jarige rijder niet naar het derde deel door wist te stoten, is toch wel een grote verrassing te noemen.