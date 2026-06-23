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Verrassing: Audi reed tijdens GP van Barcelona al met verbeterde F1-motor na ADUO-upgrade

Audi verrast de Formule 1-paddock nu blijkt dat het al tijdens het raceweekend in Barcelona al met een doorontwikkelde motor reed

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Bewerkt:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Audi introduceerde tijdens de Grand Prix van Barcelona een aangepaste power unit, nadat de FIA de resultaten van de eerste ADUO-periode bekend had gemaakt.

Het mechanisme voor aanvullende ontwikkelings- en upgrademogelijkheden (ADUO) stelt motorleveranciers die te weinig vermogen hebben in staat om extra updates door te voeren. De eerste evaluatie vond plaats na de GP van Canada, waarna de FIA de resultaten in Monaco aan de fabrikanten bekendmaakte nadat het vermogensniveau van elke krachtbron was vastgesteld.

De bezwaren van Red Bull Powertrains – door de FIA als de maatstaf voor verbrandingsmotoren aangemerkt – waren voor de FIA echter aanleiding om het proces opnieuw te checken, hoewel de resultaten geldig bleven in afwachting van verdere mededelingen van de federatie.

Wat niemand had voorzien, was dat een van de fabrikanten die in aanmerking kwam voor ADUO-concessies, al tijdens de allereerste volgende race in Barcelona klaar zou zijn om upgrades door te voeren.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

In het FIA-document waarin op vrijdag tijdens de race in Catalonië nieuwe onderdelen van de krachtbron werden onthuld, stond weliswaar vermeld dat beide Audi-auto’s werden uitgerust met nieuwe verbrandingsmotoren en turbo's, maar dit bleef grotendeels onopgemerkt.

Motorsport heeft inmiddels vernomen dat die power units een aantal aanpassingen bevatten – zij het niets ingrijpends – die voornamelijk gericht waren op het verbeteren van de rijeigenschappen.

De snelle reactie van Audi heeft veel ingewijden in de paddock verrast en onderstreept hoe lang het project al achter de schermen in Ingolstadt en Hinwil in de maak was, aangezien de herziene motoren in feite al klaar waren en alleen nog op goedkeuring door de federatie wachtten, voordat ze rechtstreeks naar de paddock in Barcelona werden geleverd.

Deze upgrade wordt gezien als slechts de eerste stap binnen een breed ontwikkelingsprogramma, aangezien Audi zijn pakket gedurende het hele seizoen blijft verfijnen.

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