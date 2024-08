Verrassende rookie verschijnt op de radar van Audi F1-team

Het laatste vrije zitje voor het Formule 1-seizoen 2025 staat op het punt om gevuld te worden. Het gaat om het plekje bij Sauber-Audi. Het merk met de vier ringen is al geruime tijd op zoek naar een teamgenoot voor de reeds bevestigde Nico Hülkenberg. De lijst met kandidaten is inmiddels teruggebracht tot twee opties, waarvan de naam van Valtteri Bottas bovenaan prijkt. De onderhandelingen over een langer verblijf van de Fin hebben voornamelijk betrekking op de contractduur. Het management van Audi wil een eenjarig contract zodat ze de vrijheid hebben om voor het seizoen 2026 opnieuw de markt op te gaan. Bottas wil op zijn beurt de klassieke ‘1+1’-variant. Daarmee zou de momenteel 35-jarige rijder ook voor het team uitkomen op het moment dat Audi als volwaardig fabrieksteam aan het vertrek staat, met de eigen ontwikkelde bolide en de eigen power unit.

Bottas heeft echter weinig troeven op zak. De enige kans om langer in de Formule 1 actief te blijven, is bij Sauber-Audi. Aan de andere kant heeft ook het Zwitsers-Duitse team geen enorme lijst aan kandidaten om uit te putten. Na diverse afwijzingen in de zomermaanden - van onder andere Liam Lawson, die ervoor koos om binnen de Red Bull-familie te blijven - is Audi uitgekomen bij Gabriel Bortoleto als tweede kandidaat, zo heeft Motorsport.com Italië vernomen. De 19-jarige Braziliaan won vorig jaar het FIA Formule 3-kampioenschap. Dit jaar debuteert hij in de Formule 2 en staat momenteel op een knappe tweede plaats.

Het probleem voor Audi is dat Bortoleto deel uitmaakt van het juniorprogramma van McLaren. Nu is het niet aannemelijk dat er bij het Britse F1-team voor 2027 een plekje vrijkomt, aangezien Lando Norris en Oscar Piastri over langdurige contracten beschikken. Mocht Audi met een zak geld komen aanzetten, dan kan er vermoedelijk wel gepraat worden over een overstap van de jongeling.