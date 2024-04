Hoewel de nodige maatregelen waren getroffen om herhaling van de dramatische pitstops te voorkomen, verloor Sauber ook in Japan kostbare seconden in de pitstraat. Bottas gaat verder in op de aanhoudende problemen binnen het team: “Het is een lastige situatie en we zouden ons hier niet moeten bevinden. Maar het is wat het en nu moeten we het zien op te lossen”, vertelt de Fin. “Dit weekend worden verdere aanpassingen doorgevoerd, maar het is nog niet honderd procent opgelost. We weten dat het dus nog niet ons sterkste punt is. Integendeel, het kan een zwakte zijn, maar we zijn op zoek [naar een oplossing]. Laten we hopen dat alles nu soepel verloopt.” Het probleem met de pitstops zit hem in de wielmoeren, die door nieuw aangeschafte wheel guns worden dolgedraaid wanneer de monteurs de banden vastmaken aan de auto.

Nog twee races billenknijpen

Gevraagd wanneer Sauber een permanente oplossing heeft gevonden, antwoordt Bottas dat hij moet wachten tot Imola. Deze race – de eerste Grand Prix in Europa – wordt verreden op 19 mei, wat betekent dat de Sauber-coureurs in zowel China als Miami met samengeknepen billen richting de pitstraat zullen rijden. Zo was ook het geval in Japan, toen Bottas als tweede in een trein van vier coureurs naar binnen kwam en als laatste naar buiten reed. Uiteindelijk eindigde de 34-jarige coureur op de elfde plaats.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, spreekt met de media Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Ondanks dat het Zwitserse team momenteel de hekkensluiter is, is Bottas tevreden met de snelheid van de C44. “We verbeteren iedere race, omdat we kleine onderdelen meenemen”, legt de Fin uit. “De laatste twee races waren we qua snelheid erg gelijkwaardig aan RB en Tsunoda. De problemen die we hebben, vooral met de pitstops, maskeren wat de resultaten hadden kunnen zijn. In Japan zat ik bijvoorbeeld voor de eerste stop voor Tsunoda met een ongeveer dezelfde pace, en hij is op P10 gefinisht. Ik denk dat we dus nog niet de volledige potentie hebben gezien. We zijn ons ervan bewust dat we veel posities verliezen als we tegelijk met onze concurrenten naar binnen komen. We zullen dat proberen te optimaliseren, maar hopelijk hoeft dat niet. Ik hoop dat we over een paar races de consistentie en een volledige oplossing zullen vinden”, aldus de coureur uit Nastola.