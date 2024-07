Verliest Pérez meer dan vorige teamgenoten Max Verstappen? Dit zeggen de F1-data

Ook in Oostenrijk heeft Sergio Pérez vooralsnog moeite om gelijke tred met Max Verstappen te houden. In de sprintrace verloor de Mexicaan ruim zeventien seconden in 23 ronden, terwijl hij in de reguliere kwalificatie bleef steken op P8. Pérez gaf in Q3 maar liefst 0.888 seconde toe op polesitter Verstappen, al voegde teambaas Christian Horner toe dat Pérez voorafgaand aan het beslissende gedeelte al door zijn nieuwe setjes softs heen was. Horner droeg het aan als een verzachtende omstandigheid, al zegt het natuurlijk ook al iets dat Pérez de nieuwe banden in Q1 en Q2 meer nodig had dan Verstappen. Los daarvan plaatste de teambaas wel een kritische noot: een nieuw contract of niet, er staat druk op de schouders van Pérez om terug te slaan. Dat komt onder meer doordat Helmut Marko al aan Motorsport.com heeft bevestigd dat het nieuwe dienstverband van Pérez prestatieclausules bevat.

Een eerdere data-analyse van deze website heeft aangetoond dat Pérez afgaande op de stopwatch niet per se meer toegeeft op Verstappen dan dat vorig jaar het geval was. Zo zat Checo alleen in 2022 aanmerkelijk dichter bij de Nederlander dan nu, al had dat ook te maken met het overgewicht van de Red Bull-auto en het onderstuur waar Verstappen mee kampte. Vergeleken met vorig jaar verliest Pérez min of meer net zo veel in de kwalificaties en races. Dat het anno 2024 meer positieverlies oplevert, zegt vooral iets over het F1-veld dat in elkaar schuift onder de huidige en stabiele reglementen.

Kwalificatie: Alleen Ricciardo in de buurt, maar Verstappen nu completer

Een andere vraag luidt echter hoe Pérez zich verhoudt tot de vorige teamgenoten van Verstappen, waarover onderstaand alle data van de kwalificaties te vinden zijn. Daarbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden dat Verstappen gedurende zijn Formule 1-carrière natuurlijk beter is geworden. De Verstappen uit 2024 is een andere en door de ervaring completere coureur dan de rijder die Ricciardo acht jaar geleden aan zijn zijde had. Het is ook terug te zien in de kwalificatiecijfers, aangezien Verstappen alleen in 2016 (de resterende races na zijn promotie naar Red Bull Racing) gemiddeld gezien is verslagen door een teamgenoot. Ricciardo was dat jaar gemiddeld marginaal sneller over één vliegende ronde, al verschoof de balans in de daaropvolgende twee seizoenen al in het voordeel van Verstappen.

Met de teamgenoten die volgden is het verschil ieder seizoen groter geweest dan een halve seconde per ronde. De enige uitzondering is het seizoen 2022 geweest, maar dat heeft zoals hierboven opgemerkt ook te maken gehad met de karakteristieken van de te zware Red Bull-bolide. Als we vervolgens naar de onderste tabel kijken, dan zijn daar de gemiddelden van Verstappens teamgenoten - dus over meerdere seizoenen - te zien en met elkaar vergeleken. Het beeld toont aan dat Pérez na Ricciardo nog altijd de teamgenoot is die het dichtst op de wereldkampioen zit, al is het woord 'dichtst' met een gemiddelde achterstand van 0.520 seconde per kwalificatieronde natuurlijk relatief. De cijfers laten vooral zien dat er na Ricciardo geen enkele teamgenoot meer gelijke tred met Verstappen heeft kunnen houden, ongeacht wie er ook naast hem zat. Het onderstreept dat het zitje naast Verstappen een bijzonder lastige positie is om in te nemen in de Formule 1, en bovenal dat Pérez zeker niet de enige is die dat aan den lijve ondervindt.

Gemiddeld verschil tussen Verstappen en teamgenoot in kwalificaties

Teamgenoot en seizoen Gemiddeld verschil in seconde per ronde Daniel Ricciardo, 2016 0.049 sneller dan VER Daniel Ricciardo, 2017 0.065 langzamer dan VER Daniel Ricciardo, 2018 0.107 langzamer dan VER Pierre Gasly, 2019 0.592 langzamer dan VER Alexander Albon, 2019 0.634 langzamer dan VER Alexander Albon, 2020 0.621 langzamer dan VER Sergio Pérez, 2021 0.564 langzamer dan VER Sergio Pérez, 2022 0.392 langzamer dan VER Sergio Pérez, 2023 0.548 langzamer dan VER Sergio Pérez, 2024 0.629 langzamer dan VER