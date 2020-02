Verkoop Red Bull in Nederland ‘duidelijk’ toegenomen dankzij Verstappen

“Heel duidelijk”, antwoordt Marko op de vraag of er ook daadwerkelijk meer blikjes Red Bull in Nederland over de toonbank gaan sinds Max Verstappen voor het merk in de koningsklasse actief is. “Red Bull is uiteindelijk een bedrijf dat drankjes produceert en autosport wordt als middel gebruikt om de merkbeleving te bevorderen en verkoop te stimuleren.”

Red Bull zag een vergelijkbaar effect eerder in Duitsland, toen Sebastian Vettel zijn eerste successen behaalde met het team uit Milton Keynes. “We hebben het eerder gezien in het crisisjaar 2009. Het enige land waar een significante toename van de verkoop te zien was, was Duitsland, met dank aan Sebastian”, aldus Marko. Red Bull was voordat Verstappen in de Formule 1 kwam, natuurlijk al een bekend merk in Nederland. “In Nederland had Red Bull al een zeer groot marktaandeel maar dat is alleen nog maar groter geworden”, stelt Marko. “Dit heeft duidelijk met Verstappen te maken, maar ook met een zeer ambitieuze retailer die een persoonlijke sponsor is van Max”, wijst de Red Bull-adviseur nadrukkelijk naar supermarktketen Jumbo.

Red Bull Nederland laat weten geen exacte cijfers te kunnen geven over de verkoop in ons land. Maar ‘uiteraard is het succes van Max van enorme waarde voor Red Bulls zichtbaarheid en marketingactiviteiten’, deelt een zegsman aan Motorsport.com mee. En Red Bull kan voorlopig nog wel even blijven profiteren van de populariteit van Verstappen. De 22-jarige Limburger tekende onlangs een nieuw contract waardoor hij nog zeker tot eind 2023 voor Red Bull in de Formule 1 rijdt.

Marko noemt de wijze waarop de Nederlandse fans achter Max Verstappen en Red Bull zijn gaan staan ‘fascinerend’. “Nederland heeft een ongelofelijk enthousiaste en aangename fancultuur”, merkt de oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans op. Marko neemt de Oostenrijkse Grand Prix, waarin Verstappen vorig jaar de eerste zege behaalde met een Honda-aangedreven Red Bull-auto, als voorbeeld. “Op de Red Bull Ring kleurde de pitstraat na de overwinning volledig oranje. Dit waren mensen die van veel teamleden de naam wisten. Ze kennen niet alleen de top, maar ook wie er lager in het team werkzaam zijn. Ze riepen namen om die mensen te bedanken. En dat gebeurde ook voor Honda. Toen de vicepresident op de startgrid verscheen, begon men ‘Honda, Honda, Honda’ te scanderen. In vergelijking met het voetbal, waar je soms nog wel eens rellen ziet, heb je een heel positieve sfeer op het circuit. Ik weet niet hoe lang ze daar precies gestaan hebben, maar toch zeker wel een uur. Ze hebben genoten van het moment en we hebben met ze meegenoten. Het is fascinerend: er is geen race in de wereld waar je geen oranje geklede Hollanders ziet.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll

