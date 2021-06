Verklaard: Waarom Verstappen, Bottas en Perez niet bestraft werden

De Grand Prix van Frankrijk verliep zonder al te veel bijzonderheden: alle twintig rijders haalden de finish, geen crashes en ook geen aanrijdingen. Toch zat de wedstrijdleiding niet volledig werkloos toe te kijken. Er waren enkele momenten die nader onderzoek vereisten.

Het eerste moment vond direct na de start plaats. Polesitter Max Verstappen vergaloppeerde zich in de eerste bocht, schoof buiten de baan en verloor de leiding aan rivaal Lewis Hamilton. Voorafgaand aan het weekend had de wedstrijdleiding uitleg gegeven hoe een coureur in een dergelijke situatie moet handelen. Er was namelijk een speciale route gemarkeerd die rijders moesten afleggen als ze van de baan schoten. Verstappen koos niet voor deze route en keerde eerder dan aangegeven terug op het asfalt. Een straf volgde echter niet. Wedstrijdleider Michael Masi daarover: “De situatie is bekeken, evenals de plek waar hij van de baan schoot. Fysiek was het onmogelijk om de voorgeschreven route te volgen. Die route is gebaseerd op wat in het verleden de meest voorkomende plek was waar rijders van de baan gingen in bocht 1. Het moment werd bekeken en men oordeelde dat hij duidelijk van zijn gas ging, een positie verloor en op een veilige manier terugkeerde op de baan. Daardoor was er geen verdere actie nodig.”

Verderop in de race vond een vergelijkbare situatie plaats met Valtteri Bottas, die in bocht 4 van de baan ging en eveneens niet de voorgeschreven route volgde. De wedstrijdleiding deelde ook daarvoor geen straf uit. Masi legt uit: “Dat moment werd direct bekeken. Gezien de plek waar Valtteri van de baan ging, heeft hij de meest veilige optie gekozen. Hij verloor een significante hoeveelheid tijd en keerde op een veilige wijze terug op de baan. Daarom is er geen actie ondernomen. Het werd wel genoteerd als een van zijn drie waarschuwingen voordat hij een zwart-witte vlag getoond zou krijgen. In de rest van de race ging hij niet meer in de fout.”

Geen straf voor Perez

Tot slot de beslissende fase van de race. Bottas en Sergio Perez duelleren om de laatste podiumplaats. De Mexicaan verschalkt zijn rivaal buitenom maar schoot daarbij kortstondig van de baan. Ook daar werd naar gekeken door de stewards: “Men oordeelde dat hij de inhaalactie al volbracht had op het moment dat Sergio van de baan ging. De stewards oordeelden dat hij direct daarna mogelijke tijdwinst teruggaf dus zij vonden dat er geen verdere actie noodzakelijk was. We kunnen het vergelijken met het incident in Bahrein eerder dit jaar, waar Max buiten de baan een andere auto inhaalde. Daarom had hij daar de plek terug moeten geven. Dat waren twee totaal verschillende situaties.”

Video: De Grand Prix van Frankrijk geanalyseerd