In detail: De Honda-motor van Red Bull Racing

Red Bull - Honda boekte met Max Verstappen drie overwinningen. De zege in Oostenrijk betekende de eerste winst van Honda sinds 2006. Het merk kwam regelmatig met agressieve updates, wat zich op het circuit veelvuldig uitbetaalde. Ook de vormgeving van de volledige aandrijving heeft bijgedragen aan het succes. Door een slim ontwerp konden de engineers van Red Bull Racing ruimte besparen en de wagen nog slanker maken.

De illustratie van tech-expert Giorgio Piola legt de verschillende elementen uit.

De afgelopen jaren werd de airbox boven het hoofd (1) van de rijder puur gebruikt om koele lucht richting de motor te sturen. De temperatuurhuishouding van de Honda is dusdanig dat deze opening ook gebruikt kan worden voor de koeling van de radiator.

Door een deel van de radiator (2) boven de motor te plaatsen, kon Red Bull Racing de sidepods - waar de radiatoren normaliter geplaatst zijn - veel kleiner maken.

De opening wordt ook gebruikt om koele lucht richting de compressor (3) te sturen.

Punten (4), (6) en (7) zijn eveneens koelopeningen, waar lucht via de sidepods van de wagen naar binnen komt.

De onderdelen (8) en (9) zijn openingen waar warme lucht naar buiten stroomt, al wilde Red Bull Racing niets kwijt over de functie van element (8).

De verbrandingsmotor is logischerwijs een zeer belangrijk onderdeel van de wagen. De bevestigingspunten (5) zijn dan ook zeer robuust.

Toro Rosso beschikt over een iets ander inlaatsysteem. Ook het kleine team uit Faenza beschikt over een radiator bovenop het motorblok maar de inlaat is opgedeeld in drie elementen om de compressor en koeling te regelen.