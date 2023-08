Verkeerde strategie brengt Perez naar zevende startplek voor F1-race Zandvoort

Sergio Perez opende de Nederlandse kwalificatie in Zandvoort met een matige dertiende tijd. In het tweede deel klom de Red Bull-coureur op naar plek acht, om in Q3 nog een stek te stijgen. De 33-jarige Mexicaanse coureur start de Dutch Grand Prix zodoende als zevende, ver achter polesitter en teamgenoot Max Verstappen. Na afloop stelt Checo dat hij Q3 anders had moeten opbouwen, ook hielpen de rode vlaggen door crashes van Logan Sargeant en Charles Leclerc niet mee én waren de verraderlijke weersomstandigheden lastig voor de man uit Guadalajara.

"De kwalificatie werd aardig verstoord waardoor we veel tijd in garage doorbrachten", zegt Perez in Zandvoort tegenover onder meer Motorsport.com. "De zon kwam er ook nog eens bij, al was het lastig inschatten hoe droog het precies was. Toen we eenmaal naar buiten konden, maakten we een fout met de strategie door voor twee snelle rondes te gaan. We vroegen hierdoor te veel van de band. Maar zoals altijd weet je de beste strategie pas na de sessie. Desondanks staan we zevende. Zondag is het zaak om een sterke start te hebben en vanaf daar verder te gaan."

Direct voor de RB19 van Perez staat de Ferrari van Carlos Sainz, terwijl Oscar Piastri in zijn McLaren als achtste start. Een hoop snelle mannen, waardoor het niet een eenvoudige klus wordt om door het veld naar voren te rijden. "Het gaat dus zeer tricky worden door al die rappe auto's om me heen. Het gaat daarom lastig worden om vooruitgang te boeken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken." Een van de smaakmakers dit weekend is Alexander Albon. De Thai staat er elke sessie goed bij. In de kwalificatie verraste de Williams-coureur met een vierde startplek. Albon gaat lastig worden om te halen, gezien de hoge topsnelheid van de FW45, weet ook Perez. "Zij zijn echt sterk. Hij doet het geweldig dit weekend. Hij rijdt zeer goed. Het gaat interessant worden om te zien hoe wij op die topsnelheid kunnen reageren."