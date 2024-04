De Formule 1 is voor het eerst sinds vijf jaar weer te gast in China. Dat zorgt voor heel wat vraagtekens bij de teams en rijders. Om het spektakel nog wat te vergroten, vindt de eerste sprintrace van het jaar plaats op het Shanghai International Circuit. Dat betekent dat er slechts één uur getraind kan worden voordat de eerste kwalificatie op het programma staat. Een verkeerde keuze in de afstelling, een probleem tijdens de training of slechte weersomstandigheden kunnen de boel aardig door de war schoppen. De afgelopen jaren is een ding duidelijk geworden: Red Bull en Max Verstappen zijn ijzersterk in dit soort omstandigheden. De Nederlander wordt dan wederom gezien als de grote favoriet voor de zege. Maar gaat hij er ook met de snelste raceronde vandoor om het bonuspunt op te rapen?

Dit seizoen werden de bonuspunten verdeeld door Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Beide heren noteerden tweemaal de snelste raceronde: Verstappen in Bahrein en Japan, Leclerc in Saudi-Arabië en Australië.

Grand Prix Snelste raceronde Winnaar Bahrein Max Verstappen - 1.32.608 Max Verstappen Saudi-Arabië Charles Leclerc - 1.31.632 Max Verstappen Australië Charles Leclerc - 1.19.813 Carlos Sainz Japan Max Verstappen - 1.33.706 Max Verstappen

Snelste pitstop voor Ferrari?

