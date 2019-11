Vergne haalt herinneringen op aan onverbiddelijke Helmut Marko

Vergne kwam in 2012 in de Formule 1 terecht bij Toro Rosso, naast Daniel Ricciardo. Het ging tussen het tweetal om eind 2013 Mark Webber te vervangen bij het hoofdteam van Red Bull. De keuze viel op Ricciardo. Een jaar later werd hij opnieuw gepasseerd toen teamgenoot Daniil Kvyat de naar Ferrari vertrokken Sebastian Vettel mocht vervangen. Vergne mocht zelfs niet bij Toro Rosso blijven en verdween definitief uit de Formule 1, omdat Helmut Marko zowel Max Verstappen als Carlos Sainz wilde laten debuteren. Vergne werd zo een van de vele Red Bull-rijders die al dan niet terecht aan de kant werd gezet.

Voor aanvang van de Braziliaanse Grand Prix werd Vergne gevraagd over zijn vertrek bij Red Bull en de aanpak van Marko. "Ik ga Red Bull niet afvallen, want zonder Red Bull zou ik niet staan waar ik vandaag sta", vertelde Vergne bij het Franse Canal+. "Maar het is echt wel een moeilijk verhaal. In de Formule 3 [2010] belde Helmut Marko op en zei hij: 'Kijk, Ricciardo heeft het je voorgedaan. Als je het Britse F3-kampioenschap niet wint, lig je eruit.' Dat zei hij al aan het begin van het seizoen. Een andere keer belde hij me na een wedstrijd. Ik had de pole gepakt en de race gewonnen, maar hij verweet me dat ik de snelste raceronde niet had gereden en zei me dat hij onaanvaardbaar vond. Zo zit hij in elkaar."

Vergne's landgenoot Pierre Gasly werd dit jaar na een half seizoen teruggezet naar Toro Rosso. Hij denkt dat Gasly, die in Interlagos na een knotsgekke race de tweede plaats pakte, zijn waarde nog steeds kan bewijzen. "Dankzij Red Bull kan Pierre in de Formule 1 en bij Toro Rosso blijven. Oké, het is Red Bull niet, maar het is een team dat hem in staat zal stellen om punten te pakken", denkt Vergne. "Pierre komt nu op een plek waar hij nog zal groeien en zal bijleren als nummer één bij Toro Rosso. Het is een team dat toch veel middelen heeft, met een mooie fabriek in Faenza. Ik denk dat hij nog zal groeien en bredere schouders zal krijgen. Hij is duidelijker dan zijn Russische teamgenoot Daniil Kvyat. Van wat ik kan zien staat het team ook meer achter hem dan achter Kvyat."

Met medewerking van Fabien Gaillard