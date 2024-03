Vergeten F1-circuits: Adelaide Street Circuit

De Formule 1 kent een relatief korte geschiedenis met Australië. Weliswaar rijden in de jaren zestig en zeventig veel F1-coureurs in de maanden januari en februari in de Tasman Series, maar een officiële Grand Prix Formule 1 komt er pas in de jaren tachtig. De koningsklasse wil de sport verder verbreiden naar nieuwe markten en in Australië ademt men autosport, waardoor de combinatie een logische lijkt.

Veel steden, waaronder Melbourne, Sydney, hoofdstad Canberra en de badplaats Gold Coast, tonen interesse. Maar geen van die steden lukt het in 1985 om Adelaide af te troeven. De stad aan de Australische zuidkust heeft een wat stoffig imago en kan wel wat reuring gebruiken. Er is geen geld voor de bouw van een circuit en dus komt er een race door de straten van Addie.

De lay-out van Adelaide Street Circuit, zoals gezien over de schouder van Michael Schumacher. Foto door: Motorsport Images

Uitdagend stratencircuit

Het 3,780 kilometer lange stratencircuit telt zestien bochten, maar biedt genoeg uitdaging voor de coureurs. De Grand Prix van Australië blijkt een goede zet. De fans weten het circuit massaal te vinden. Het levert enkele spectaculaire races op, waaronder de onvergetelijke titelbeslissende race in 1994. Michael Schumacher en Damon Hill bepalen in Adelaide wie zich wereldkampioen mag noemen. De Duitser heeft slechts één punt voorsprong en met tien punten voor de zege en zes voor de nummer twee, kan elke positie het verschil maken.

In de kwalificatie zet Schumacher zijn Benetton op de tweede startplek, achter polesitter Niel Mansell. Hill moet in de race de aanval openen dankzij de derde startplek. Schumacher neemt direct bij de start de leiding over van Mansell en rijdt weg, maar Hill kan de druk opvoeren en dwingt de Duitser tot een fout. Het is de ultieme kans voor Hill om de leiding over te nemen, maar het eindigt in een grote anticlimax. Hill pakt de binnenkant van de bocht naar rechts en stuurt in, iets wat Schumacher ook doet. Wat volgt is contact en einde race voor beide coureurs, waardoor de titel naar Schumacher gaat. Mansell wint de race. Uiteindelijk wordt Hill wel de laatste winnaar van de F1-race in Adelaide, want de editie van 1995 is de laatste.

Michael Schumacher en Damon Hill strijden in 1994 om de titel in Adelaide. Photo by: Motorsport Images

Op de achtergrond heeft Melbourne namelijk serieus werk gemaakt van de komst van de Formule 1. Met Albert Park als locatie voor de race doet deelstaat Victoria een goed bod en krijgt het ook de Australische Grand Prix toegewezen. Voor Adelaide is dat een aderlating, al blijft het wel het toneel van enkele grote lokale kampioenschappen zoals de V8 Supercars en GT World Challenge Australia. Adelaide hoopt op een terugkeer van de F1, maar daar komt het telkens niet van.

Het Adelaide Street Circuit bestaat vandaag de dag nog steeds en er wordt zelfs elk jaar een autosportevenement georganiseerd, het Adelaide Motorsport Festival. Dit jaar is niemand minder dan Damon Hill een van de hoofdgasten van dit evenement, waarbij raceauto's uit het heden en verleden samenkomen om het publiek te vermaken. Ook staat eind dit jaar nog de seizoensafsluiter van de V8 Supercars op de planning in Adelaide.

Terug naar Adelaide?

Zullen er ooit nog Formule 1-wagens door de straten van Adelaide razen? Het stratencircuit beschikt niet over de vereiste Grade 1-licentie, waardoor er flink wat moet gebeuren aan de veiligheid mocht het ooit weer de F1-race wil overnemen van Melbourne. Dat laatste lijkt hoe dan ook een lastige taak te worden, aangezien Albert Park tot en met 2037 op de F1-kalender staat.