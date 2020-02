Interactief: Vergelijk de nieuwe Haas VF-20 met de voorganger

Op onderstaande vergelijkingen kun je goed zien dat Haas wel degelijk een nieuwe auto voorstelde en niet alleen een nieuwe kleurstelling liet zien. Het is natuurlijk meer dan waarschijnlijk dat het nog niet de definitieve wagen betreft en het team nog heel wat onderdelen achter de hand houdt. Het heeft ook nog een dikke week de tijd om nieuwe componenten te produceren voor de eerste wintertest.

Toch kunnen we uit de VF-20 al heel wat afleiden. Zo heeft Haas heel wat ontwerpdetails overgenomen van motorpartner Ferrari, van wie het ook andere onderdelen koopt. In onderstaande technische analyse lees je daar meer over.

Lees onze analyse: De technologische aanpassingen die Haas met de VF-20 doorvoert

Maar kijk vooral zelf waar de verschillen zitten met de onderstaande interactieve slider. Klik op het centrale icoon om de schuifbalken heen en weer te bewegen en bestudeer de details. Vergelijk onderaan de nieuwe Haas ook met de Ferrari van 2019.

Haas VF-19 vs. Haas VF-20

Haas VF-19 vs Haas VF-20

Haas VF-19 vs Haas VF-20

Haas VF-19 vs Haas VF-20

Ferrari SF90-H vs. Haas VF-20