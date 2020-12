Binotto prijst Leclerc, trekt vergelijking met Schumacher

De Monegask is bezig aan zijn tweede jaar bij de Scuderia. Hij kwam in 2019 over van Sauber, waar hij als rookie veel indruk maakte. In zijn eerste seizoen bij Ferrari won hij twee races en die overwinningen gaven het management de doorslag om hem een contract voor de lange termijn aan te bieden. Leclerc ligt tot 2024 vast bij de Scuderia en teambaas Binotto ziet paralellen tussen de manier waarop eind jaren negentig een team rondom Michael Schumacher werd opgebouwd en hoe het team nu datzelfde aan het doen is rond Leclerc.

“Ik vergelijk het vaak met elkaar en ik denk dat er overeenkomsten zijn, zonder twijfel”, aldus de Italiaanse teambaas in de podcast Beyond the Grid. “Ferrari was in die tijd – tussen 1995 tot 2000 – aan het investeren. We investeerden zoals we nu investeren, we investeerden in technologie, maar ook in mensen. We namen jonge mensen en jonge ingenieurs in dienst. Als ik nu naar Ferrari kijk dan hebben we veel jonge ingenieurs in dienst genomen die vandaag de dag onze basis beginnen te vormen.”

Ook op het rijdersvlak ziet Binotto overeenkomsten tussen Leclerc en zijn illustere voorganger. “We hadden toen op de baan ook een duidelijke leider. Destijds Michael, en vandaag de dag Charles. Hij is duidelijk niet zo ervaren als Michael want hij is geen wereldkampioen, terwijl Michael dat al wel was. Michael was al een leider [toen hij bij Ferrari kwam]. Charles is een stuk jonger dan Michael in die tijd was maar ontwikkelt zich steeds meer in die leidersrol."

2020 is een seizoen dat Ferrari snel zal willen vergeten, het team staat zesde in het kampioenschap. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan motorvermogen en de aerodynamische zwakte van de SF1000. Voorlopige hoogtepunten vormen de drie podiums die Leclerc en Sebastian Vettel bijeen reden, waarbij vooral Leclerc het met een voorlopig zesde plaats in het kampioenschap nog redelijk doet. Toch vindt Binotto dat Leclerc dit seizoen beter rijdt dan in 2019, toen hij vierde werd in het kampioenschap. “Hij heeft het goed gedaan, hij is sterk geweest, consistent. Hij is in staat geweest om zich aan te passen aan de verschillende track lay-outs, in een poging om het meeste potentieel van de auto te halen. Als coureur heeft hij zich ontwikkeld. Maar niet alleen als coureur, ook als mens is hij gegroeid. Hij is zeer toegewijd aan het team, aan Ferrari en ik denk dat onze mensen dat heel goed aanvoelen. Ik hou van de manier waarop hij deel uitmaakt van onze familie.”