Vergeet DRS, de ware kracht van het Red Bull F1 Team ligt elders

De RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez valt vooral op door de indrukwekkende topsnelheid, en met name de manier waarop het DRS-systeem werkt. De boost die de bolide krijgt wanneer de achtervleugel opengeklapt wordt, is ongeëvenaard. Er gaan meerdere theorieën de ronde over hoe de Red Bull DRS zo effectief kan zijn. Met name onder fans en experts wordt er veel gesproken over de kwestie. Rivaliserende teams zijn er echter een stuk minder obsessief mee bezig.

Steeds meer teams zijn ervan overtuigd dat het DRS-voordeel het gevolg is van briljant ontwerpwerk op andere delen van de wagen, en dat het niet de trigger is voor de indrukwekkende prestaties. Alpine technisch directeur Matt Harman zegt over Red Bulls DRS: “Er wordt veel over gesproken, maar als je de data induikt zie je wat anders. Naar mijn mening zijn ze over het algemeen al gewoon heel snel op de rechte stukken. "DRS is dus niet iets waar wij heel veel tijd en energie in steken om de details te leren begrijpen.”

Mechanisch platform

Waar de concurrentie met meer belangstelling naar kijkt, is de wijze waarop de RB19 over een hele ronde aerodynamisch stabiel kan presteren. De wagen lijkt de coureurs van een constante downforce te voorzien, waardoor hij voorspelbaar reageert. De anti-roll, anti-squat en anti-dive features zijn volgens de rivalen interessanter om ook zelf toe te passen, mits ze kunnen achterhalen hoe Red Bull daar precies mee omgaat. “We hebben wat ideeën”, zegt Harman op de vraag op welke vlakken de Red Bull volgens hem zo goed is. “Er zijn waarschijnlijk wat dingen waar we geen weet van hebben, omdat er ook dingen zijn die wij hebben maar zij niet. Maar het is indrukwekkend dat ze de auto zo kunnen laten presteren. Dat is zeker een inspiratiebron voor ons allemaal. Dus die kant gaan we allemaal op.”

Haas F1 hoofd aerodynamica Juan Molina voegt toe: “Kijk naar actieve ophanging, en daarmee zeg ik niet dat iemand dat heeft: daarmee win je waarschijnlijk het kampioenschap, want je kunt de auto in een specifieke richting ontwikkelen. Als je begrijpt wat je auto doet, of hoe je de auto wil afstellen, en dat lukt, dan komt de performance. Waarschijnlijk gaan meer teams die kant op. Men probeert te achterhalen hoe zij hun auto ook zo laag kunnen afstellen, het stuiteren kunnen oplossen, en vervolgens de prestaties op hoge en lage snelheid perfectioneren. Dat is heel belangrijk voor de coureur.”

Mercedes zet tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna de eerste stappen in de richting van Red Bull met de veelbesproken updates. De nieuwe sidepods en vloer zijn visueel het meest aanwezig, maar de nieuwe anti-dive karakteristieken van de verbeterde voorwielophanging zijn voor Lewis Hamilton en George Russell van groter belang. Teambaas Toto Wolff over de potentiële voordelen van de nieuwe ophanging: “Ik geloof niet in wonderen, maar ik denk dat de stabiliteit van de auto en voorspelbaarheid voor de rijders nu gewoon ondermaats is. Wanneer we dat kunnen verhelpen, zijn we zeker op de goede weg. En dit kan meer opleveren qua rondetijd dan wat het aerodynamisch pakket brengt, simpelweg door de wegligging te verbeteren.”

Totaalpakket

Als het succes van Red Bull puur afhankelijk was van DRS, dan zou in theorie Haas de voornaamste uitdager zijn. De kleine Amerikaanse renstal staat op dit vlak bijna op gelijke hoogte met het topteam uit Milton Keynes. Maar zoals Molina uitlegt, gaat het om het totaalpakket: “Het is niet alleen het bodywork. Het gaat erom hoe dat samenwerkt met je vloer, je achtervleugel en verschillende onderdelen van de wagen. Het platform, de link tussen aerodynamica en hoe de auto op het asfalt staat, is belangrijk. Red Bull weet precies waar hun auto staat en hoe ze hem willen neerzetten. En dat wordt steeds belangrijker naarmate reglementen evolueren.”

Op de vraag hoe lastig het is om het perfecte mechanische platform te ontwikkelen, zoals Red Bull, zegt Molina: “Ja… moeilijk. Vorig jaar waren onze afdelingen nog in ontwikkeling, ze leerden nog om met elkaar te communiceren. Dit jaar gaat het een stuk beter. Het gaat dus niet alleen om de aerodynamica, maar hoe we de afdelingen met elkaar verbinden: wat we in de windtunnel ontwikkelen, hoe zich dat vertaalt op de baan, hoe je de auto afstelt. Het is dus niet eenvoudig, anders zou iedereen staan waar Red Bull nu staat.”

Het feit dat de concurrentie veel meer belangstelling heeft voor het mechanische platform van Red Bull dan voor het DRS, bewijst dat de achtervleugel niet de sleutel tot succes is. En dat verklaart ook waarom zelfs Verstappen niks bijzonders heeft ontdekt aan zijn DRS-voordeel: “Het is vrij vergelijkbaar met vorig jaar. Onze auto is behoorlijk efficiënt op de rechte stukken. Ik hoor mensen praten over magische dingen of trucs, maar dat is niet het geval.”

Het is voor de tegenstand niet de truc om te achterhalen wat Red Bull doet, maar hoe Red Bull het doet.