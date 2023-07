Max Verstappen was op de Red Bull met afstand de snelste coureur van het veld. Hij kon in het dominante weekend twee keer vanaf de eerste startplek vertrekken en won in beide gevallen ook de race. Op zondag moest hij er nog wel wat moeite voor doen, aangezien hij de beide Ferrari's moest inhalen om de leiding te heroveren. Eenmaal aan de leiding verdween de tweevoudig wereldkampioen aan de horizon. Uiteindelijk had hij een gat van zo'n 24 seconden opgebouwd, genoeg om nog een extra pitstop te maken en vervolgens als leider terug te komen. Het team zelf leek zich er niet aan te willen wagen, maar Verstappen wilde dat wel. Hij ging voor de snelste ronde en nam die inderdaad over van teamgenoot Sergio Perez, die van de vijftiende naar de derde plaats opschoof. Op de streep had Verstappen nog steeds een marge van vijf seconden naar Charles Leclerc.

Met die dominante vertoning verwachten de bookmakers dat Verstappen ook op Silverstone met een ruime voorsprong kan winnen. Een marge van minstens vijf seconden levert een quotering van 1,40 op, tegen deze weddenschap inzetten levert juist 2,77 op. De zege met een verschil van meer dan tien seconden levert een niet veel hogere odd op: 1,67. Pas bij een marge van minstens vijftien seconden loopt de quotering op naar een verdubbeling van de inzet: 2,30. Tegen die marge inzetten levert dan weer 1,56 op. De kans dat Verstappen de race wint met een marge van minstens twintig seconden is dan weer een stuk kleiner, met een quotering van 3,25.