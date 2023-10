'Apple overweegt miljardenbod op wereldwijde F1-uitzendrechten'

Het is goed mogelijk dat de Formule 1 wereldwijd achter de betaalmuur verdwijnt. Hoewel we dit in Nederland al jaren gewend zijn, zijn er landen waar de koningsklasse nog te zien is zonder dat hiervoor een speciaal abonnement moet worden afgesloten. Het grote Amerikaanse bedrijf Apple overweegt een riant bod te doen op de F1-rechten voor een exclusieve deal. Volgens het tijdschrift BusinessF1 is Apple bereid om tot twee miljard dollar (ongeveer 1,9 miljard euro) per seizoen neer te leggen voor de rechten. Met dit bedrag wil Apple de rechten in alle landen kopen, zodat de sport enkel via het eigen platform te zien is. Dit gaat om de volledige F1-weekenden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Dit alles zou dan wereldwijd via Apple TV uitgezonden worden.

Sinds dit jaar zendt Apple ook exclusief het Amerikaanse voetbalkampioenschap (Major League Soccer) uit. Bestaande Apple TV-klanten betalen 12,99 dollar per maand voor het bekijken van de wedstrijden, terwijl niet-bestaande Apple TV-klanten maandelijks 14,99 dollar moeten neerleggen. De komst van stervoetballer Lionel Messi, die voor Inter Miami speelt, heeft bijgedragen aan het succes van de deal. Volgens BusinessF1 kreeg het platform binnen een dag een miljoen extra abonnees.

Mocht Apple daadwerkelijk dit bod doen dan verdwijnt F1 niet meteen achter de betaalmuur, dit in verband met lopende deals. F1 en Apple hebben allebei nog niet gereageerd op de geruchten. De mogelijke nieuwe tv-deal is niet de eerste connectie tussen F1 en Apple. Momenteel is men druk met het opnemen van de F1-film Apex met Brad Pitt, een project van het Amerikaanse bedrijf. Op dit moment kost Apple TV+ 6,99 euro per maand. Bij aanschaf van onder meer een nieuwe iPhone en iPad krijg je drie maanden Apple TV+ cadeau.

In Nederland heeft Viaplay de Formule 1-uitzendrechten tot eind 2024 in handen. Onlangs werd bekendgemaakt dat het voor volgend F1-seizoen de samenwerking met de koningsklasse intensiveert. Na volgend jaar komen de Nederlandse F1-rechten weer op de markt. Er waren speculaties dat Viaplay na 2024 niet meer geïnteresseerd zou zijn in de rechten, maar dat is volgens Head of Sports Marco Zwaneveld onzin. Motorsport.com zat onlangs met hem. “Dit zijn dingen die overal te lezen waren, maar dus tot die 75 procent onzin behoren”, aldus Zwaneveld. “Natuurlijk gaan we meebieden. Het zou heel jammer zijn als alles wat we hebben opgebouwd maar voor drie jaar zou zijn.”