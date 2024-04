Max Verstappen is dit seizoen op de zaterdagen niet te stoppen. De Nederlander pakte in alle races tot nu toe de pole-position. In de sprint kwalificatie op het Shanghai International Circuit kwam hij door de listige omstandigheden echter niet verder dan de tweede startrij. Toch draait alles om de zondag, wanneer de Grand Prix op het programma staat. Op zaterdag wordt eerst nog gekwalificeerd voor deze hoofdrace.

Gaat Verstappen er opnieuw met de beste startpositie vandoor? Zet in bij JACKS.NL en maak je raceweekend extra spannend!

Hoe werkt het?

1. CLAIM DE BONUS

Bij een storting vanaf €20.

2. ZET IN OP DE KWALIFICATIE

Minimaal €10 en op minimale odds van 1.50.

3. ONTVANG EEN FREE BET

25% van jouw inzet terug als Free Bet voor de race!

4. EXTRA BONUS

Free Bet of Profit Boost voor de Dutch Grand Prix.

Lees hier alle voorwaarden en doe mee!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Jacks.nl.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+