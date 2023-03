Verdeling F1-prijzengeld 2022: Red Bull ontvangt minder dan Ferrari

Het gaat goed met de Formule 1, maakte eigenaar Liberty Media eerder deze week bekend. De sport is volledig hersteld van de coronapandemie en maakte bekend een recordwinst geboekt te hebben. Daardoor maken ook de teams aanspraak op meer inkomsten. Zij delen mee in het succes van de Formule 1 en over het jaar 2022 was er een recordbedrag van 1,1 miljard dollar te verdelen onder de tien deelnemende teams.

Het Zwitserse Blick heeft beslag weten te leggen op de exacte verdeling van het prijzengeld. Niet constructeurs- en coureurskampioen Red Bull Racing heeft het grootste deel van de prijzenpot gekregen. Dat recht is voorbehouden aan Ferrari. Het team heeft zo’n 200 miljoen dollar geïncasseerd op basis van afgelopen seizoen. Red Bull moest genoegen nemen met 169 miljoen dollar terwijl Mercedes op 159 miljoen dollar bleef steken.

Het lijkt misschien vreemd dat Ferrari het meeste geld beurt, terwijl het sportief niet het beste presteerde. Dit heeft echter te maken met de contracten die de Italiaanse sportwagenfabrikant gesloten heeft met de commerciële rechtenhouder van F1. De Scuderia is al dusdanig lang verbonden aan het kampioenschap dat het op basis van historie een flinke bijdrage levert aan het imago van de sport.

Op diezelfde basis krijgt ook McLaren (vijfde in 2022) meer prijzengeld dan Alpine (vierde in 2022). McLaren krijgt 113 miljoen dollar gestort, Alpine moet genoegen nemen met 112 miljoen dollar. Sauber (Alfa Romeo) is de grote winnaar van 2022. Het team klom van de negende naar de zesde plek bij de constructeurs en ontving als gevolg daarvan maar liefst 26 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. Het Zwitserse team ontving 92 miljoen dollar.

Aston Martin heeft 82 miljoen dollar ontvangen terwijl hekkensluiter Williams ook op basis van haar geschiedenis hoger ingeschat wordt dan de daadwerkelijke sportieve prestaties. Het team uit Grove ontvangt 80 miljoen dollar. Haas (78 miljoen dollar) en AlphaTauri (72 miljoen dollar) bungelen onderaan.

Uitgekeerd Formule 1-prijzengeld na het seizoen 2022

Team Bedrag Ferrari 200 miljoen dollar Red Bull Racing 169 miljoen dollar Mercedes 159 miljoen dollar McLaren 113 miljoen dollar Alpine 112 miljoen dollar Sauber (Alfa Romeo) 92 miljoen dollar Aston Martin 82 miljoen dollar Williams 80 miljoen dollar Haas 78 miljoen dollar AlphaTauri 72 miljoen dollar