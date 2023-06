Met Mercedes, Ferrari, Renault, Honda, Red Bull Ford en Audi staan er in 2026 zes motorfabrikanten op de grid in de Formule 1. De koningsklasse van de autosport stapt in dat jaar over op volledig duurzame brandstoffen, wat F1-deelname interessant maakt voor autofabrikanten. Zij kunnen de geleerde lessen immers toepassen op de productie van hun straatauto’s mét verbrandingsmotor. “Het toont voor mij aan dat de verbrandingsmotor nog niet dood is, maar dat er nog leven inzit”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. “Toen Honda zich terugtrok, was dat vanwege de elektrificatie. Maar ik denk dat de duurzame brandstoffen zonder CO2-uitstoot en het pad dat de Formule 1 in 2026 inslaat de verbrandingsmotor voor hen weer relevant heeft gemaakt.”

Ontwikkelingen in EU

Na vele jaren waarin overheden de autofabrikanten en consumenten meenamen op de route naar volledige elektrificatie, is dat beeld sinds enkele maanden aan het veranderen. Ooit leek een verbod van de Europese Unie (EU) op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's per 2035 de doodsteek te zijn voor de verbrandingsmotor, maar inmiddels is die verwachting niet meer zo zeker.

Naderhand zijn er namelijk concessies gedaan om de noodzakelijke goedkeuring van de verschillende regeringen te krijgen. Fabrikanten met een lage productie mogen auto’s met traditionele verbrandingsmotoren blijven verkopen, daarnaast wordt er op initiatief van de Duitse regering een uitzondering gemaakt voor motoren die worden aangedreven door een klimaatneutrale e-brandstof. Dat heeft de Italiaanse regering geïnspireerd om een uitzondering aan te vragen voor motoren die rijden op biobrandstoffen.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook de Formule 1 speelt een rol in de discussies op het Europese en mondiale politieke toneel. Onder meer CEO Stefano Domenicali is betrokken bij de gesprekken. Onlangs maakte de G7-top in Japan bekend wat hun toekomstbeeld voor straatauto’s is: elektrificatie, maar ook mét het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen. Er komt steeds meer bewustzijn van de voetafdruk van elektrische wagens in relatie met hun levensduur, in vergelijking met hybrides en traditionele straatauto’s. Dat geeft aan dat volledige elektrificatie niet aanzienlijk beter hoeft te zijn. Het betekent niet dat autoproducenten massaal zullen terugkeren naar de verbrandingsmotor, maar wel dat dit element in combinatie met een klimaatneutrale brandstof nog zeker toekomst heeft.

Nieuwe manier van denken

Zelfs Honda, dat drie jaar geleden aangaf de Formule 1 te verlaten vanwege de overstap naar elektrische voertuigen, zegt weer een open blik te hebben wat betreft de toekomst van straatauto’s. De plannen van het Japanse merk zijn nog niet concreet gewijzigd, behalve dat het wel degelijk actief blijft in de Formule 1: het werkt nog steeds samen met Red Bull en stapt in 2026 over naar Aston Martin. “We gaan richting elektrificatie en hebben op dit moment nog geen plan met betrekking tot e-brandstoffen", zei Toshihiro Mibe, de CEO van Honda, bij de aankondiging van de samenwerking met Aston Martin. "Maar ik kan me niet voorstellen dat de straatauto’s in 2035 of 2040 zonder brandstof rijden. Dus ik denk dat we ons moeten voorbereiden op duurzame brandstoffen, al hebben ze ook hun nadelen, zoals de kosten.”

Honda-logo op de engine cover van Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Domenicali is blij met de verandering van gedachten van de politiek en autofabrikanten. “Ik vond hun benadering niet prettig. Het was bijna een religie, waarin men zei: de wereld zal volledig elektrisch rijden en de interne verbrandingsmotor is de duivel. Dat vond ik niet correct”, zei Domenicali in een exclusief interview met Motorsport.com. “Het doel om duurzaam te zijn in alles wat we doen, is het juiste doel, maar zoals altijd in het leven is het transitieproces de sleutel tot succes. Als je iets probeert te pushen dat niet haalbaar is, is dat een vergissing. En het is in feite niet iets dat je zal helpen het grotere doel dat iedereen heeft te bereiken.”

Realistischere toekomst

De Formule 1 is al lange tijd overtuigd van een toekomst zonder fossiele brandstoffen, maar met zowel elektrische als duurzaam gevoede verbrandingsmotoren voor straatauto’s. Waar precies de scheidslijn tussen elektrische en verbrandingsmotoren komt, is op dit moment moeilijk te voorspellen. Hoe ver de Formule 1 komt met haar hybride technologie en de ontwikkeling van duurzame brandstoffen zal hiervoor cruciaal zijn. Dat is exact de reden waarom de F1 het pad van duurzame brandstoffen is ingeslagen. Op deze manier kan de ontwikkeling plaatsvinden op een snelheid die nooit was bereikt als het aan de reguliere commerciële factoren was overgelaten.

“Toen we besloten om voor hybride met duurzame brandstoffen te gaan, gaf ons dat de kans om de tijd naar het moment dat het product op de markt komt te verkorten. We denken dat dit essentieel zal zijn voor een klimaatneutrale wereld”, vervolgt Domenicali. "We weten dat elektrificatie heel complex is. Daarom denk ik dat de Formule 1 erbij zal helpen dit doel op een andere, veel efficiëntere manier te verwezenlijken. Als je kijkt naar het aantal straatauto's, commerciële voertuigen, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen dat er is, dan is er zoveel vraag naar brandstof dat het niet mogelijk is om slechts één kant op te gaan.”

Brandstof tanken bij Haas in de pitbox Foto: Andy Hone / Motorsport Images

“Ik denk dat de reden waarom Honda is teruggekeerd en Audi en andere fabrikanten hun deelname hebben bevestigd, is omdat ze zien dat via de Formule 1 de weg naar duurzaamheid op een andere manier versneld kan worden”, stelt Domenicali. “Het is ook belangrijk om te zien hoe alle brandstofproducenten hun benadering hebben veranderd van brandstof- naar energieleverancier. Het is een andere aanpak die de wereld zal helpen om de weg naar duurzaamheid op een heel consistente manier te bewandelen.”

Uitdaging aangaan

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt dat zijn organisatie nu actie moet ondernemen. Hij ziet het als een plicht om nu te handelen in het belang van het milieu. Volgens hem laat het gebruik van kobalt in sommige batterijen zien dat elektrificatie niet de meest ideale oplossing is, terwijl het ook bekend is dat de winning van lithium niet prettig is voor het milieu. “Als we geen initiatief nemen, zal het mislukken”, zegt Ben Sulayem tegen Motorsport.com. “Ik zou graag zien dat de FIA als hub fungeert voor het certificeren van brandstof, aangezien we als overkoepelende organisatie voor de mondiale autosport neutraal, eerlijk en betrouwbaar zijn.”

“Maar ik geloof dat er nu gezond verstand is met wat we willen: streven naar ons doel, in plaats van ons te veel te haasten”, gaat Ben Sulayem verder. “Ik respecteer de overheden die zeggen: laten we eens kijken. Misschien kunnen we de verbrandingsmotor behouden en toch onze doelen behalen. Het maakt me niet uit hoe we het doen, zolang het maar op een ethische manier gebeurt. Maar neem kobalt: dat heb je nodig voor batterijen. We hebben ook gekeken naar de bronnen voor de winning van kobalt. Als je naar onze voorschriften kijkt, dan moeten deze bronnen ook ethisch verantwoord zijn en moeten de batterijen gerecycled worden. Ik ben optimistisch dat we onze doelen kunnen bereiken. Duurzame brandstof is belangrijk. Mensen probeerden het terzijde te schuiven, maar nu gebruikt men het. Dus ik denk dat we, door samen te werken met de energieleveranciers, teams en fabrikanten, kunnen bereiken wat we willen.”

Vonken achter de auto van Lewis Hamilton Foto: Steven Tee / Motorsport Images

F1 als pionier

Na decennia waarin de Formule 1 regelmatig haar reglementen veranderde om relevant te blijven voor de auto-industrie, lijkt het nu voorop te lopen bij het bepalen van de toekomstige richting voor straatauto’s. Gevraagd of hij nog een lange toekomst voor de verbrandingsmotor ziet, zegt Ben Sulayem: “Ja, die zie ik. Maar er is een uitdaging waarmee we allemaal te maken hebben. Als ik zo vrij mag zijn, geloof ik dat sommige fabrikanten eerder terughoudend waren omdat er gewoon een proces was voor E5- en E10-brandstof. Nu is er grote druk, maar je kunt het niet alleen doen. De FIA en fabrikanten zijn hier heel belangrijk voor. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen samen.”

Domenicali sluit zich aan bij Ben Sulayem. “Denken dat de verbrandingsmotor in 2035 verdwijnt, is hetzelfde als denken dat we jonger worden. Het is onmogelijk”, is de Italiaan stellig. “Het is een vergissing om dat te zeggen en het zet mensen die deze zaak niet nauwlettend volgen op een verkeerd spoor. Daarom voel ik de plicht om op te staan. Niemand weet wat de grens in de toekomst is, maar met duurzame brandstof kan je jezelf het volgende afvragen: als je een volledig duurzame brandstof hebt met nul uitstoot, wat is dan het voordeel van een andere richting kiezen?”