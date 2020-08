FIA vol vertrouwen dat verbod op party modes kan worden gehandhaafd

De Formule 1-teams kregen afgelopen week per brief te horen dat ze vanaf de Grand Prix van België nog maar één motorinstelling mogen gebruiken voor zowel de kwalificatie als de race. Daarmee komt er een einde aan de veelbesproken ‘party modes’, waarmee de motor korte tijd kan worden opgeschroefd. Tevens voorkomt het dat teams in de slotfase vanwege betrouwbaarheidsredenen de motor kunnen terugschroeven. Voorafgaand aan de race op Spa-Francorchamps ontvangen de teams een technische richtlijn met de details over de controles en handhaving van de FIA. De verandering is mede doorgevoerd om de officials beter in staat te stellen in de gaten te houden wat de teams doen met hun power units.

F1-wedstrijdleider Masi gaat ervan uit dat de FIA de nieuwe reglementen goed kan handhaven, ondanks de enorme budgetten en creativiteit van de vier motorfabrikanten. “We hebben er vertrouwen in, anders waren we deze weg niet ingeslagen”, zo stelt hij. “Met name het technisch team heeft hier heel hard aan gewerkt. Ze hebben ook de vier fabrikanten om input gevraagd. We hebben er momenteel het volste vertrouwen in. Anders waren we er niet aan begonnen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper