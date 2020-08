Verbod op motorstanden uitgesteld tot Italiaanse GP

De FIA verwittigde de tien Formule 1-teams in de week voor de Spaanse Grand Prix dat het vanaf de Belgische Grand Prix het gebruik van verschillende motorstanden zou verbieden, zodat teams hun beruchte party modes tijdens de kwalificatie niet meer mogen gebruiken en de kwalificatie en de race met dezelfde motorstand moeten afwerken.

Het initiatief van de FIA komt er omdat het door de complexiteit van alle motorstanden momenteel bijzonder moeilijk en tijdrovend is voor de FIA om te controleren of alle teams de regels volgen. Volgens waarnemers is een bijkomend effect dat de teams nu dichter bij elkaar worden gebracht, omdat vooral het dominante Mercedes tijdens de kwalificatie een hoger vermogen uit de motor kan persen.

Die regel wordt omgezet in een technische richtlijn, maar zal nu met een wedstrijd worden uitgesteld. Dat uitstel komt er om constructeurs meer tijd te geven om hun motor uit te testen en de ideale motorstand te vinden.

Deze week werd een kladversie van de technische richtlijn naar de teams gestuurd, maar verschillende teams zaten nog met vragen en wilden de regel met een week uitstellen. "Het is geen simpele richtlijn om in te voeren", vertelde een teambaas anoniem aan Motorsport.com. "We moeten het bij het rechte eind hebben."

F1-wedstrijdleider Michael Masi stelde vorig weekend in Barcelona dat hij ervan overtuigd was dat de FIA de nieuwe regel goed zou kunnen toepassen. "Ik denk dat we daar veel vertrouwen in hebben, anders zouden we die piste niet hebben bewandeld", legde de Australiër uit. "Ik weet dat het technische team enorm veel werk heeft verricht en ook de vier motorbouwers heeft geconsulteerd om hun input te krijgen."