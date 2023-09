De Grand Prix van Japan heeft veel spannende races opgeleverd. De Formule 1 heeft al 32 keer op het circuit van Suzuka gereden en in maar liefst dertien gevallen zat er minder dan vijf seconden tussen de winnaar en de nummer twee. In 1991 was de winstmarge het kleinst: Gerhard Berger had toen aan 0,344 seconde genoeg om Ayrton Senna achter zich te houden. Dat was ook een van de drie gevallen dat deze race op minder dan een seconde beslist werd.

De gemiddelde winstmarge van al die edities ligt op 8 seconden. Er zijn dus veel races met kleine winstmarges geweest op Suzuka, maar ook enkele waarbij de winnaar een stuk duidelijker was. In 2012 won Sebastian Vettel met een voorsprong van 20,632 seconden ten opzichte van Felipe Massa. Dat was lange tijd ook de grootste winstmarge op Suzuka, totdat Max Verstappen de race vorig jaar won. Dat gebeurde op een kletsnatte baan en in een door de regen ingekorte race. In plaats van 53 ronden werden er 28 gereden, maar dat weerhield Verstappen er niet van om de grootste winstmarge tot nu toe te pakken: 27,066 seconden. In datzelfde weekend veroverde hij zijn tweede Formule 1-titel na verwarring over de puntentelling voor die race.

Zo sterk als dat de RB19 - met uitzondering van Singapore - dit seizoen is geweest, lijkt de kans aanwezig dat Verstappen in de buurt van zijn eigen winstmarge kan komen, of deze zelfs kan verbreken. Bij een winstmarge van minstens vijftien seconden staat er een quotering van 2,77 tegenover. Bij twintig seconden wordt dat al 4,00, terwijl een halve minuut voorsprong een odd van maar liefst 10,00 oplevert.