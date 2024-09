Nadat Kevin Magnussen in de Formule 1-race op Monza tegen zijn twaalfde strafpunt aanliep, moest de Deen in Azerbeidzjan toekijken vanwege een schorsing. Oliver Bearman verving Magnussen in Baku en dat deed hij naar behoren. In de kwalificatie viste Bearman net achter een plekje in Q3, maar in de Grand Prix pakte de Brit met een tiende plaats het laatste puntje mee. Ondanks het goede resultaat zit Magnussen in Singapore komend weekend gewoon weer achter het stuur bij Haas. Tom Coronel is daar vol verbazing over. "Waarom?!", begint de coureur en analist in het Viaplay-programma In de Slipstream. "Ik zou zeggen tegen Magnussen: 'Weet je wat, we maken geld naar je over, blijf thuis.' Die gaat toch weg, dus wat is nu nog de waarde om hem te houden?"

Magnussen vertrekt aan het einde van het seizoen bij Haas, terwijl Bearman volgend jaar juist fulltime-coureur bij de Amerikaanse renstal wordt. "Als je Bearman laat zitten, is hij veel beter geprepareerd voor een volgend seizoen. Dus dan creëer je toch veel meer waarde voor je team?" stelt Coronel. Hij zou als teambaas Magnussen dan ook niet meer laten racen. "Het meeste geld wordt verdiend in de Formule 1 door contracten niet na te komen. Want dan kan je met je kaarten spelen. In dit geval zou ik zeggen als ik [teambaas Ayao] Komatsu was: 'Niet eens meer een ticket boeken, blijf het geld overmaken en zeg gewoon dat hij op vakantie kan. Of zeg dat hij zich kan concentreren op volgend seizoen.' Want hij is natuurlijk ook al met nieuwe projectjes bezig." In dat geval zou Bearman dus het seizoen bij Haas afmaken, als opmaat naar een volledig jaar in 2025 in de auto. "Bearman hebben ze nodig voor volgend jaar, die kunnen ze zo beter prepareren", aldus Coronel.

Coronel krijgt bijval van collega-analist Kees van de Grint. "Het is een goed plan. Ik weet niet of [het gaat gebeuren], maar goed plan", lacht de voormalig bandeningenieur van Bridgestone.