Verbazing bij Haas over resultaat F1 Bahrein: Zo dicht bij punten

Het Formule 1-team van Haas is 2024 met bijzonder lage verwachtingen begonnen. Teambaas Ayao Komatsu voorspelde een zwaar jaar, maar in de eerste Grand Prix in Bahrein bleek het mee te zitten. Nico Hülkenberg kwalificeerde zich tegen alle verwachtingen in als tiende, maar na een incident in de eerste bocht kon hij een goede klassering vergeten. Teamgenoot Kevin Magnussen had juist een goede race en hield enigszins eenvoudig de vechtende RB's achter zich. Al met al is Komatsu erg tevreden met wat zijn team liet zien.

"Ik had niet verwacht dat we met deze auto in de eerste race van het seizoen om punten konden vechten", begint de Japanner na een vraag van Motorsport.com over de prestaties. "Ik weet hoeveel we al gevonden hebben sinds we begonnen met het ontwikkelen van de VF-24, maar we zijn ook laat gestart. We hebben twee maanden stilgelegen omdat we de upgrade voor Austin ontwikkelden. Daar hebben we tijd verloren en daardoor zijn we op achterstand geraakt."

Dat Williams, Sauber en RB bijgehouden konden worden, was een verrassing voor Komatsu. "De andere teams zijn groter dan ons", vertelt de Japanse teambaas daarover. "Hoe kan ik dan verwachten dat wij andere teams kunnen verslaan. Gelukkig lijkt het erop dat we ons werk beter hebben gedaan dan de rest, maar dat is iets wat ik niet zomaar kan aannemen. Als ik dat doe, dan ben ik niet respectvol richting de rest."

De achterstand op de concurrenten bleek een stuk kleiner dan voorspeld. "We zagen het al tijdens de testdagen, maar toen rekenden we ons niet rijk. In de tweede training konden we al meer zien, ondanks dat we bezig waren met de afstelling voor de race", vertelt Komatsu. Ondanks de goede start wil de teambaas zich nog niet rijk rekenen. "Ik neem aan dat wij hetzelfde ontwikkeltempo hebben als de rest. Wij zijn immers het kleinste team."

Updates aanstaande

Bij de autopresentatie van Haas werd al volop gesproken over snelle updates en Komatsu benadrukt dat die er inderdaad spoedig aankomen. "Alles wat we nu in de pijplijn hebben, is gebouwd met het idee dat alles wat we in de winter hebben gedaan juist is. We hopen daarmee meer performance te krijgen", verklaart hij. "We hebben de auto nu laten racen en weten iets meer. Hier en daar hebben we de ontwikkelingsrichting iets aangepast. Die richting zien we pas later in het seizoen."