Opinie

Formule 1 GP van Las Vegas

Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?

De Hinge & Bracket-routine van Max Verstappen en George Russell is precies wat deze steeds meer moribunde reeks Grands Prix echt nodig had

Stuart Codling

Gepubliceerd: 23 nov 2026, 09:49

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Autosport



Lees meer achtergrondverhalen, analyses en exclusieve content op Autosport!

Sociale media smulten natuurlijk van een stevige ruzie tussen coureurs. De makers van Drive to Survive zullen de kerstsherry vroeg hebben opengetrokken om een onverwachte wending te vieren in een seizoen waarin de gebruikelijke verhaallijnen ontbraken.

George Russell en Max Verstappen zijn het wel vaker niet met elkaar eens geweest, en niet alleen vanwege het lengteverschil tussen beiden. Zo kwam het dat Max, na twee saaie trainingen op een van de meest afschuwelijke locaties waar het Grand Prix-circus tegenwoordig neerstrijkt, ogenschijnlijk een 'gentlemen's agreement' aan zijn laars lapte. Er volgden wiel-aan-wielcontact en boze gebaren, met daarna nog wat stekelige opmerkingen richting de pers.

De strijd om de beste oneliner ging door na een race die op het eerste gezicht net zo oppervlakkig was als Sin City zelf, maar onder de oppervlakte wel degelijk iets interessants bood. Verstappen zorgde er met veel vernuft voor dat het jojoën met inhaalacties telkens in zijn voordeel eindigde.

Eerlijk gezegd was dat precies wat nodig was. Nu beide kampioenschappen beslist zijn, is de paddock bevangen door een zeer besmettelijke vorm van geen-zin-meer-itis. Las Vegas, een irritante en onwillige tempel van het late kapitalisme waar je aanwezigheid alleen wordt gedoogd zolang je je portemonnee leegschudt in de diverse onverzadigbare muilen, is een van de slechtste plekken op aarde om een existentiële crisis te krijgen.

(Tussen haakjes: waar ter wereld sturen hotels op je laatste dag om 8.00 uur iemand om op je deur te bonzen en 'ROOM CHECK' te brullen zodra je opendoet, vermoedelijk om je vertrek vóór de uitcheckdeadline te bespoedigen?) Volg het advies van deze schrijver: glimlach, draai je om, wijs theatraal naar de kamer in kwestie, zeg: 'Zoals je ziet, is hij er nog', en sla vervolgens de deur dicht voor de neus van de zielloze functionaris.

Om het proces niet te verstoren waarbij ouderen van hun pensioen worden gescheiden en goedgelovigen kwartje voor kwartje van hun spaargeld, bepalen de erfgenamen van de gangsters die Las Vegas hebben gebouwd dat F1 zijn werk alleen in het donker mag doen. Het gevolg is dat de coureurs, midden november, in ijskoude omstandigheden moeten rijden op banden die koppig weigeren op temperatuur te komen, waardoor de auto's er treurig traag uitzien en ook zo aanvoelen.

Russell laboured to make a pass stick on Verstappen throughout the Las Vegas GP

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Vandaar de zogenoemde 'gentlemen's agreement' tijdens trainingen en kwalificatie om iemand niet in te halen die al meerdere ronden moeizaam probeert het hystereseproces op gang te krijgen voordat hij eindelijk een pushronde kan beginnen. Verstappen heeft veel kwaliteiten, maar overdreven beleefdheid hoort daar niet bij. Misschien had de ijzige buitentemperatuur de neuronen in George's brein vertraagd als hij dacht dat Max ooit op zo'n punt zou komen en dan zou zeggen: 'Nee hoor, ga jij maar eerst, maat…'

Het incident in VT3 bij bocht 14 was een oefening in kleinzieligheid. Verstappen haalde in op de Strip, bewoog vervolgens onder het remmen van rechts naar links en weer terug, wat Russell slecht uitkwam. Die dook alsnog naar de binnenkant en deed bij de exit de deur net zo resoluut dicht alsof Verstappen 'ROOM CHECK' in zijn oor had gekrijst. Op het daaropvolgende rechte stuk ging Max er opnieuw voorbij, terwijl hij hem de middelvinger gaf. Voor het onvoorspelbaar bewegen onder het remmen kreeg Verstappen een waarschuwing van de stewards, waarna hij zijn gebruikelijke beleid van nors negeren voortzette.

"Er is niets gebeurd", zei hij. "Ik wil er niet eens mijn tijd aan verspillen. Het is het voor mij totaal niet waard."

"Ik denk dat een waarschuwing prima was, maar goed... Er staat niets in de regels dat je iemand die aan zijn ronde begint niet mag inhalen, maar als je dit doet, naai je degene gewoon", was Russells lezing. "Hij doet dit week in, week uit bij veel coureurs en iedereen accepteert het. Ik ga niet accepteren dat iemand mij zo naait en vervolgens rondloopt alsof hij groter en beter is dan de rest. Iemand moet tegen die gast opstaan."

Nu F1 verdergaat naar Qatar, en naar een nieuw hoofdstuk in deze triple-header waarin niets meer op het spel staat, kunnen we net zo goed vol voor de soap gaan

Diverse kenners knikten daarna wijs instemmend dat er inderdaad iemand tegen Max moet 'opstaan'. Zijn neiging om onder het remmen te bewegen is bekend. Onlangs passeerden we de tiende verjaardag van de invoering van de zogenoemde 'Verstappen-regel' voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2016. Die kwam er nadat andere coureurs hadden geklaagd over Verstappens vaak botte omgangsvormen op de baan.

De omgangsvormen bij het inhalen vallen tegenwoordig onder de rijrichtlijnen van de FIA, in plaats van dat ze worden beperkt door strak geformuleerde regels. Verstappen is er nog altijd niet vies van om zijn auto als stormram te gebruiken wanneer zijn humeur opspeelt, zoals bij het incident met Russell in de Grand Prix van Spanje van vorig jaar, waarna hij publiekelijk zijn excuses aanbood.

Toch is Max, zo ver in zijn carrière, gewoon Max. Hij is als een tijger die zijn verzorger doodbijt en zich een half uur later afvraagt waar het eten blijft. Het is puur instinct.

Disparate deployment strategies led to much inconsequential yo-yo racing, but Verstappen ensured he came out on top

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Wat de vermeende afspraak in Las Vegas betreft, schoven de stewards zulke 'informele afspraken' terzijde als 'van beperkte relevantie voor de beoordeling van het incident'. Als volwassenen begrijpen zij dat een gentlemen's agreement echt het papier niet waard is waarop het staat.

Tijdens de race, te midden van de luidruchtige chaos van inhaalacties die eerder door batterijniveaus dan door coureurskwaliteiten mogelijk werden gemaakt, gaf Verstappen een schoolvoorbeeld van de klasse die hem vier wereldtitels bij de coureurs heeft gebracht. Het was misschien een volledig kunstmatig spektakel tussen Mario Kart-auto's op een Mickey Mouse-circuit, maar Verstappen verijdelde elke poging om hem de leiding af te nemen, zonder terug te vallen in het bewegen onder het remmen.

Read Also:

Russell maakte ondertussen, in een theoretisch snellere auto, de hele race een gefrustreerde indruk en raakte in de slotronden de muur tijdens een gevecht met zijn eigen teamgenoot.

"Vandaag is karma een bitch", grinnikte Verstappen na afloop. "Eerlijk gezegd was het fantastisch toen ik in mijn spiegel keek en zag wat er gebeurde. Ik dacht: fantastisch! Mijn dag wordt alleen maar beter. En toen ik daarna natuurlijk als eerste over de streep kwam, was mijn dag compleet."

In het grotere geheel was dit een onnodige sneer, aangezien Verstappen zijn punt op de baan al had gemaakt. Maar nu F1 verdergaat naar Qatar en naar een nieuw hoofdstuk in deze triple-header waarin niets meer op het spel staat, kunnen we net zo goed vol voor de soap gaan.

Met het vooruitzicht op weer een optocht die zal worden bepaald door maximale stintlengtes op kwetsbare banden, kunnen George en Max de boel misschien wat opleuken door volledig Alex en Krystle Carrington in Dynasty te gaan en het uit te vechten in een lelievijver?

Of, gezien de gelijkenis van hun huidige act met de eerbiedwaardige Britse muzikale comedy-act Hinge & Bracket, twee scherpgebekte oudere dames vertolkt door dragartiesten, kunnen Verstappen en Russell misschien een cover maken van hun baanbrekende 7-inchsingle uit 1976, The Cat Duet. Je ziet de memes op social media al voor je…

Russell and Verstappen only need to wait one week to resume hostilities in Qatar

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hoe de titelviering van Marc Márquez het GOAT-debat in MotoGP moest beslechten



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



11 min



Hoe de titelviering van Marc Márquez het GOAT-debat in MotoGP moest beslechten





Salarisgeschil vertraagt nieuwe Haas F1-deal van Ollie Bearman



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



19 min



Salarisgeschil vertraagt nieuwe Haas F1-deal van Ollie Bearman





Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



21 min



Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?





F1 wil aantal klantenteams per motorleverancier vanaf 2030 beperken



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



13 u



F1 wil aantal klantenteams per motorleverancier vanaf 2030 beperken

Vorig artikel F1 wil aantal klantenteams per motorleverancier vanaf 2030 beperken

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Stuart Codling





McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



15 u



McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas





Wie verloor het meest door Antonelli’s gok op een tow in Las Vegas?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



Wie verloor het meest door Antonelli’s gok op een tow in Las Vegas?





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico

Meer van

Max Verstappen





F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



19 u



F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer





Het aspect waarmee Max Verstappen Mercedes te slim af was en Red Bull sprakeloos liet



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



20 u



Het aspect waarmee Max Verstappen Mercedes te slim af was en Red Bull sprakeloos liet





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Red Bull Racing





Isack Hadjar krijgt straf na ophouden van George Russell in GP Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



Isack Hadjar krijgt straf na ophouden van George Russell in GP Las Vegas





Max Verstappen noemt George Russells F1-seizoen 2026 een "complete aanfluiting"



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



23 u



Max Verstappen noemt George Russells F1-seizoen 2026 een "complete aanfluiting"





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



30 d



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 17 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



23 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer