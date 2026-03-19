Formule 1

Veranderingen bij Aston Martin aanstaande? 'Wheatley nieuwe teambaas'

Het Aston Martin F1-team zou volgens de Italiaanse collega's van Motorsport.com aan de vooravond staan van een grote verandering in de managementlaag, met Jonathan Wheatley als mogelijke nieuwe teambaas.

Laurens Stade Roberto Chinchero
Gepubliceerd:
Jonathan Wheatley, Audi F1 Team

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De Italiaanse collega's van Motorsport.com weten te melden dat Adrian Newey zijn taken als teambaas bij Aston Martin binnenkort zal neerleggen. In plaats daarvan kan hij zich weer volledig richten op de technische kant van het F1-project.

Opvallender in deze kwestie is de naam van diens mogelijke opvolger: Jonathan Wheatley. De huidige teambaas van Audi, die sinds mei vorig jaar bij het Duitse team werkt naast CEO Mattia Binotto, lijkt zich daarmee op te maken voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Na slechts tien maanden zou Wheatley terugkeren naar Engeland. Wanneer precies is nog niet bekend, aangezien dat afhankelijk is van zijn contractuele verplichtingen bij Audi.

Het hoofdkwartier van Aston Martin in Silverstone ligt op slechts zo'n dertig kilometer van dat van Red Bull, waar hij twintig jaar van zijn carrière doorbracht. Het betekent dus een terugkeer naar zijn roots, maar ook het begin van een bijzonder interessante uitdaging.

Adrian Newey zou zijn taken als teambaas binnenkort neerleggen.

Adrian Newey zou zijn taken als teambaas binnenkort neerleggen.

Foto door: Joe Portlock / Getty Images

Wheatley zou instappen op een cruciaal moment voor Aston Martin, dat nauwelijks slechter kan worden. Bij Audi genoot hij weliswaar een zekere mate van autonomie en rapporteerde hij rechtstreeks aan de raad van bestuur, maar door de samenwerking met Binotto beschikte hij niet over alle bevoegdheden die normaal bij een teambaas horen. Bij Aston Martin zou zijn rol naar verwachting breder zijn.

Gesteund door Newey

Zijn komst zou bovendien zijn gesteund – of zelfs voorgesteld – door Newey zelf. De twee werkten twintig jaar samen bij Red Bull, en het zou niet verrassend zijn als Wheatleys naam door Newey bij Lawrence Stroll is aangedragen.

Jonathan Wheatley zou Adrian Newey opvolgen als teambaas bij Aston Martin.

Jonathan Wheatley zou Adrian Newey opvolgen als teambaas bij Aston Martin.

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Newey zelf lijkt zich ondertussen voor te bereiden op het beëindigen van zijn rol als teambaas, minder dan vier maanden na zijn aanstelling. Hij begon in die functie in een al complexe situatie, die nog lastiger werd door een crisis die ver afstaat van de oorspronkelijke verwachtingen.

Tot slot blijft de vraag wat Audi nu gaat doen: keert het team terug op de markt om een nieuwe teambaas te zoeken, of kiest het voor een interne herstructurering?

