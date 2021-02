Meerdere bochten Albert Park op de schop voor race in november

De Grand Prix van Australië stond oorspronkelijk gepland voor 21 maart, maar vanwege het coronavirus is de race verplaatst naar 21 november. Dat biedt de organisator van de wedstrijd, de Australian Grand Prix Corporation (AGPC), de kans om de al geplande werkzaamheden te vervroegen. Oorspronkelijk was de AGPC van plan om het circuit van Albert Park na de F1-race in maart voor het eerst sinds 1996 opnieuw te asfalteren, maar door het uitstellen van de GP van Australië wordt dat werk naar voren gehaald. Daarbij wordt een andere asfaltmix overwogen om de bandenslijtage iets te verhogen, zegt AGPC-hoofd Andrew Westacott tegen Auto Action. “Met iets ruwer asfalt hopen we meer strategische opties te krijgen, doordat de bandenslijtage iets hoger is. Samen met de andere veranderingen krijgen we hopelijk iets wat interessanter is voor de auto’s.”

Daarmee geeft hij meteen toe dat het niet alleen bij een gloednieuwe laag asfalt blijft. Rond Albert Park is er weinig ruimte om zaken te verleggen, maar toch is de AGPC van plan om er met enkele kleine veranderingen voor te zorgen dat inhalen eenvoudiger wordt. “Het eerste wat we gedaan willen hebben, zijn aanpassingen aan de camber”, vervolgt Westacott, die graag ziet dat aanvallend rijden beloond wordt. Daarom wordt gekeken naar het verbreden van bepaalde bochten. “De kritiek was dat een aantal bochten nu niet breed genoeg is en dat er geen alternatieve lijnen zijn naar bepaalde apexen. Het werk waarnaar wij kijken, laat zien dat je bochten 1 en 6 goed kan verbreden, dat je 9 en 10 kan aanpassen en dat je mooie dingen kan bereiken in bocht 13 door andere lijnen mogelijk te maken. Een aanpassing van één, twee of drie meter is vaak al voldoende.”

Meer inhaalkansen in bocht 13

Voor bocht 1 en bocht 6 is het plan om de bocht simpelweg iets te verbreden, maar voor bocht 13 zijn grotere plannen. Momenteel heeft die bocht aan de buitenkant een licht negatieve camber, maar dat moet in de nieuwe situatie een positieve hellingshoek van drie tot vijf procent worden. Verder wil de AGPC de inhaalkansen in die bocht vergroten door de chicane met bochten 9 en 10 te verwijderen. “Als je kijkt het veranderen van bochten 9 en 10, dan kan je de snelheid langs het meer vergroten en daarmee maak je bocht 13 significanter”, vertelt Westacott. “We werken samen met de F1 - Ross Brawn en zijn team - om hier met simulaties en prestaties van de 2022-auto naar te kijken. Dat moet ook worden meegenomen in deze veranderingen.”

Ten slotte wordt op Albert Park gewerkt aan het verbreden van de pitstraat. Het doel daarvan is om de maximumsnelheid in de pits te kunnen verhogen van 60 naar 80 kilometer per uur. De bedoeling is dat de werkzaamheden op korte termijn gaan beginnen en dat alles tegen mei is afgerond. Het kostenplaatje wordt geschat op 10 tot 15 miljoen Australische dollar, omgerekend 6,3 tot 9,5 miljoen euro.