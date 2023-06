Eind 2020 kondigde Honda aan dat het eind 2021 uit de Formule 1 zou vertrekken om zich te richten op het ontwikkelen van elektrische auto's voor de openbare weg. Inmiddels is echter duidelijk dat men in 2026 gewoon van de partij is onder het nieuwe motorreglement van de koningsklasse. Vorige maand werd daarvoor een samenwerking met Aston Martin aangekondigd. Deze ommekeer is de volgende stap in de betrokkenheid van Honda in de Formule 1, met afwisselend perioden van aanwezigheid en absentie. Zo zijn er nu eigenlijk al vier Honda-tijdperken aan te wijzen: 1964-1968, 1983-1992, 2000-2008 en 2015-2021. Wel blijft de fabrikant tot en met 2025 volgens afspraak motoren leveren aan Red Bull Racing en AlphaTauri.

De geschiedenis van Honda zorgt natuurlijk voor de vraag of het bedrijf deze keer wel in F1 blijft, vooral nu de concurrentie van andere fabrikanten steeds groter wordt. Een verandering in de manier waarop de F1-activiteiten van Honda worden gemanaged, wordt echter als significant gezien. Deze activiteiten vallen nu niet meer onder de afdeling straatauto's, maar onder de Honda Racing Corporation (HRC). Ook de activiteiten in de MotoGP en diverse Superbike-kampioenschappen vallen onder deze tak. Het feit dat het F1-project van Honda nu onder HRC valt, maakt het volgens president Koji Watanabe gemakkelijker om voor langere tijd te blijven deelnemen. "Ik kan niet beloven dat we in de toekomst nooit vertrekken, maar we willen het zo lang mogelijk blijven doen", zegt hij over de F1-deelname van Honda.

"Tot dusver was F1 een project binnen Honda R&D Co. Ltd., maar dat zorgde voor problemen qua continuïteit. Voor F1 moest een projectleider aangesteld worden en als we stopten met F1, dan verdween al het personeel en het budget. Deze keer doen we F1 met HRC, een bedrijf dat gespecialiseerd is in racen. HRC heeft toestemming gekregen van het moederbedrijf om technisch onderzoek te doen naar toekomstige autosport. Dat houdt in dat onze mensen en het budget nooit zullen verdwijnen, zelfs als we stoppen met F1. Bovendien is de stand van zaken met het budget nu transparant en wordt dat doorgespeeld naar het management van Honda. Ik denk dat dit helpt voor de levensduur van het project, doordat we het begrip bij het management stimuleren."

Relatie met Aston Martin

De situatie met HRC moet Honda het fundament geven om op lange termijn in F1 te kunnen blijven, maar ook de opzet van de toekomstige samenwerking met Aston Martin moet daarbij helpen. Zo was het belangrijk voor de Japanners om meer te zeggen te hebben bij Aston Martin dan in eerdere samenwerkingen met McLaren en Red Bull, zegt Watanabe. "Onze rechten en status als motorleverancier zijn tot dusver heel zwak geweest. We hebben veel geld uitgegeven voor de ontwikkeling en fabricage, maar er waren heel weinig tot geen inkomsten", legt hij uit. "Als het bedrijf als geheel dan voor uitdagingen staat, heeft het management geen andere keuze dan met F1 te stoppen. Tot nu toe kon ik hier niets over zeggen tegen het management van een team, omdat de balans tussen inkomsten en uitgaven heel slecht was. Met het contract met Aston Martin konden we echter onze autoriteit als motorleverancier vergroten. Door dit te verbeteren hebben we een andere weg ingeslagen."

Motorleveranciers verdienen momenteel niet direct aan de inkomsten van de commerciële rechten van F1, maar toch ziet Watanabe mogelijkheden voor Honda om de inkomsten te vergroten. "Met motorfietsen zijn er inkomsten uit sponsoring en natuurlijk de verhuur van machines", verklaart hij. "Motorfietsen zijn lange tijd de best verkopende producten en onderdelen geweest en het is absoluut financieel veel meer in balans dan bij vierwielers. Qua auto's moet het ook die kant opgaan. De marketing en productontwikkeling moet op andere manieren gedaan worden." Een van de manieren waarop Honda wat kan verdienen aan de F1-activiteiten is door motoren te leveren aan een klantenteam. Dat ziet men als een optie voor 2026, aldus Watanabe. "Ons contract met Aston Martin laat het leveren aan klanten toe." De focus zal eerst echter op het bouwen van een goede motor voor Aston Martin liggen. Watanabe: "Het is niet zo dat we het nooit zullen doen, we doen het mogelijk als het nodig is. Maar aanvankelijk lijkt het ons beter om ons te richten op het leveren aan één team."

De algemeen directeur van het F1-project bij HRC, Tetsushi Kakuda, denkt echter dat het leveren aan een klantenteam voor enkele logistieke uitdagingen gaat zorgen. "Als er veel problemen zijn, is het beter om aan meerdere teams te leveren. Want hoe meer data je hebt, hoe handiger dat is voor een engineer", zegt hij. "Het is echter moeilijk om genoeg nieuwe onderdelen te maken en je moet je personele bezetting goed op orde hebben. Daarom willen we ons in de eerste plaats op Aston Martin richten."