Ayrton Senna maakte 42 jaar geleden zijn debuut in de Formule 1. Niet voor een prestigieus team als Lotus of Ferrari, maar voor het bescheiden Toleman. Dat Engelse privateerteam was pas drie jaar actief in F1, maar had wel toekomstige topingenieurs als Rory Byrne (Benetton, Ferrari) en Pat Symonds (Benetton, Williams) in dienst. Na drie niet erg succesvolle seizoenen met coureurs als Derek Warwick, Teo Fabi en Bruno Giacomelli, werd in 1984 Senna vastgelegd.

De jonge Braziliaan kreeg van het team de Toleman TG183B, een doorontwikkelde auto uit 1982, mee. Senna reed met deze auto vier Grands Prix, te beginnen met zijn F1-debuut in thuisland Brazilië. Tijdens die race moest hij nog opgeven, maar in de volgende twee Grands Prix (Zuid-Afrika en België) werd hij twee keer zesde. De auto werd voor het laatst gebruikt in San Marino, waar Senna zich niet wist te kwalificeren. Later dat jaar pakte Senna in de opvolger van deze auto - de TG184 - drie podiums en een jaar later was hij vertrokken naar Lotus.

Ayrton Senna voor zijn debuut in de Formule 1. Foto door: Ercole Colombo

Volgens veilinghuis RM Sotheby’s is de TG183B, ontworpen door Rory Byrne "uitzonderlijk goed bewaard gebleven en voorzien van veel authentieke details." De wagen wordt aangedreven door een originele Hart 415T-motor, gekoppeld aan een gereviseerde versnellingsbak.

Dit specifieke chassis verscheen recent nog op de baan. Voormalig F1-coureur Martin Brundle reed er in 2022 mee voor de documentaire The Story of Toleman. En in 2024 kroop Alpine-coureur Pierre Gasly op Silverstone achter het stuur van de TG183B, ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum van Senna's F1-debuut.

Gasly emotioneel in auto van Senna

De keuze viel op Gasly omdat het Alpine F1-team een rechtstreeks afstammeling is van Toleman. Het kleine team werd in 1985 door oprichter Ted Toleman aan Benetton verkocht. In Italiaanse handen werd het team in de jaren negentig een belangrijke speler in de Formule 1, alvorens het begin deze eeuw door Renault werd ingelijfd. Door de vele naamwisselingen wordt de stal ook wel Team Enstone genoemd, naar de vestigingsplaats.

"Ik kan me niet herinneren ooit zo’n ongelooflijke ervaring te hebben gehad", zei Gasly twee jaar geleden na zijn run op het circuit van de Britse Grand Prix. "Het rijden in Senna’s allereerste F1-auto overtrof al mijn verwachtingen. Het was enorm emotioneel."

De veiling vindt plaats op 25 april aanstaande in Monaco. De auto moet volgens veilinghuis Sotheby's tussen de 2,8 miljoen en 3,8 miljoen euro opleveren.

Pierre Gasly mocht in 2024 nog een rondje in de Toleman van Senna gummen. Foto door: Silverstone