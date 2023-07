Het college van B&W in Zandvoort heeft het voorstel ingediend. De gemeente zou jaarlijks zo’n 800.000 euro aan kosten hebben voor de Dutch Grand Prix, onder meer voor verkeersregelaars, extra veiligheidsmaatregelen en de grote hoeveelheid vuil op en rond het circuit. Met de vermakelijkheidsbelasting moeten de bezoekers opdraaien voor een groot deel van dit kostenplaatje. Deze toeslag geldt alleen bij evenementen waar meer dan 10.000 bezoekers per dag op afkomen. Veel andere race-evenementen op het Circuit Zandvoort halen dat aantal niet, enkel de Historic Grand Prix trekt meer dan 10.000 liefhebbers. Voor bezoekers van de Formule 1-race in de kustplaats wordt de toeslag pas in 2024 doorberekend.

Het circuit liet eind vorig jaar al weten geen voorstander te zijn van de invoering van de toeslag. De gemeente en de organisatie stonden dan ook lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over dit onderwerp. Diverse gesprekken met de gemeente zijn op niets uitgelopen, waardoor de gemeenteraad alsnog besloten heeft om de vermakelijkheidsbelasting in te voeren.