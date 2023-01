De rechtszaak die Jeroen Schothorst heeft aangespannen tegen Nyck de Vries heeft betrekking op een lening uit 2018. De vastgoedmiljonair investeerde destijds via investeringsbedrijf Investrand 250.000 euro zodat de coureur een plekje bij Prema Racing in de Formule 2 kon bemachtigen, zo bleek uit processtukken die FD heeft ingezien. De tegenprestatie van De Vries zou bestaan uit het afdragen van 3 procent rente per jaar, plus 50 procent van zijn inkomsten uit F1-gerelateerde activiteiten. De lening zou worden kwijtgescholden als De Vries in 2022 nog geen zitje in de Formule 1 bemachtigd zou hebben. Over die afspraak zijn beide partijen het nu niet eens.

Hoewel De Vries in 2022 geen vast F1-zitje had, vindt Schothorst toch dat de lening niet is kwijtgescholden. De reden daarvoor is dat de coureur uit Uitwellingerga vorig jaar wél een rol als test- en reservecoureur vervulde voor Mercedes F1. Bovendien vindt Schothorst dat De Vries niet heeft voldaan aan de verplichting om hem periodiek in te lichten over zijn inkomsten uit F1-activiteiten. De Vries zou hebben aangeboden om de 250.000 euro terug te betalen naast de 190.000 euro aan rente die hij reeds afdroeg, maar dat aanbod is afgeslagen. In een poging om de contracten en inkomsten van De Vries boven water te krijgen, heeft Investrand een kort geding aangespannen tegen de AlphaTauri-coureur. Daarover doet de rechtbank in Amsterdam op 3 februari uitspraak. Daarna is Investrand nog van plan om een bodemprocedure te laten starten.

In het artikel van FD stelt de advocaat van De Vries dat Schothorst en Investrand handelen uit rancune. Er zou irritatie zijn dat de coureur niet al in 2022, maar pas in 2023 volwaardig F1-coureur wordt. Ook het weigeren van Schothorsts aanbod om zijn F1-manager te worden zou niet goed zijn gevallen. Volgens Schothorst is de gang naar de rechter echter puur bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de gemaakte afspraken. "Laat ik vooropstellen dat ik het fantastisch vind voor Nyck dat hij succesvol is geworden als Formule 1-coureur en dat er in augustus twee Nederlandse coureurs aan de start staan van de Dutch Grand Prix. We hebben op een cruciaal moment in de carrière van De Vries geïnvesteerd en toen niemand anders dat meer wilde doen. We verschillen nu van mening over de uitleg van de overeenkomst die we destijds met elkaar zijn aangegaan. Dat soort dingen gebeuren en daardoor ontkomen we er helaas niet aan de zaak aan de rechter voor te leggen", verklaart Schothorst bij persbureau ANP. "We hadden dat liever anders gezien, maar dat neemt niet weg dat ik als autosportfan Nyck al het mogelijke succes wens in het vervolg van zijn carrière."