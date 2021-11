Vaste stewards in F1? “Ik denk dat het huidige systeem ook werkt”

Belissingen van de stewards hebben dit seizoen al meermaals onder een vergrootglas gelegen vanwege een gebrek aan consistentie. Incidenten werden dan niet hetzelfde beoordeeld als incidenten uit het verleden. Zo werd Max Verstappen in Brazilië niet bestraft voor het van de baan sturen van Lewis Hamilton, terwijl McLaren-coureur Lando Norris in Oostenrijk wel een straf kreeg voor een dergelijk vergrijp. F1-routinier Fernando Alonso heeft zich dit seizoen ook al kritisch uitgelaten over het werk van de heren achter de jurytafel, zeker wanneer coureurs buiten de baan gingen om voordeel te halen.

Door de kritiek is de term permanente stewards al vaker gevallen de afgelopen maanden, maar volgens Seidl is het huidige systeem goed genoeg. “Eerlijk gezegd is mijn mening niet veranderd”, aldus Seidl. “Dat we geen beschikking hebben over permanente stewards is volgens mij geen probleem, voor zover ik begrijp kijken stewards bij een nieuw incident eerst naar oudere incidenten om te zien of er in het verleden vergelijkbare zaken gebeurd zijn. Ze checken dan of het vergelijkbaar is en proberen consistent te zijn. Ik begrijp dat er na elk weekend een flinke overdracht is tussen de stewards om ervoor te zorgen dat iedereen op hetzelfde niveau zit, dat iedereen dezelfde informatie en hetzelfde begrip van situaties heeft. Wat mij betreft is het geen groot probleem. Er is een reden waarom mensen in het verleden gekozen hebben voor een roterend systeem met stewards. Dat was om ervoor te zorgen dat bepaalde coureurs of teams geen negatief imago kregen en dat is volgens mij goed. Volgens mij is dit niet het grootste probleem. Met de huidige technologie is er altijd wel uitwisseling van informatie, dat is nodig zodat de stewards consistent hun werk kunnen doen.”

De stewards zullen nooit populair zijn

Formule 1-racedirecteur Michael Masi denkt dat permanente stewards vooroordelen kunnen hebben en denkt dat de beslissingen van de scheidsrechters altijd ter discussie zullen staan. “Er waren wat wijze woorden over mensen die ooit tot een panel met vaste stewards behoord hebben en dat sommigen dachten dat er vooroordelen ontstonden, ik begrijp dat mensen daar ook een mening over hebben”, aldus Masi. “Met de stewards die we nu hebben, een pool van vier voorzitters die elkaar regelmatig spreken en een pool van oud-coureurs. Bij elk systeem moeten we een stap terug doen en kijken hoe het eerst was, we zitten nu in een prachtig mooi kampioenschap met twee geweldige coureurs, twee ijzersterke teams en een regulerende partij. Die laatste partij zal nooit populair worden. Er zal altijd een meningsverschil zijn en dat is onderdeel van de job die een scheidsrechter heeft. Er zullen altijd andere visies zijn, maar uiteindelijk zijn de stewards aangewezen om beslissingen te nemen.”