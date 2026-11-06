Formule 1 GP van Brazilië

Vasseur over Ferrari-overleg na Mexico: “We faalden, dus moesten we reageren”

Fred Vasseur heeft gezamenlijke gesprekken gevoerd met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, terwijl Ferrari wil voorkomen dat gevechten op de baan tussen zijn twee stercoureurs uit de hand lopen

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 18:52

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Ferrari-Formule 1-chef Fred Vasseur benadrukt dat hij de lucht heeft geklaard met Charles Leclerc en Lewis Hamilton na hun breed uitgemeten aanvaring tijdens de Grand Prix van Mexico van vorige week.

Tijdens het evenement in Mexico-Stad gingen Hamilton en Leclerc in de eerste ronde allebei naast de baan toen ze om de leiding vochten, waarbij Hamilton juist een positie verloor aan Max Verstappen, terwijl Leclerc een straf kreeg en uiteindelijk ook de leiding moest afstaan aan de Red Bull-coureur.

Verstappen won vervolgens de race, met Hamilton als tweede en Leclerc naast het podium op de vierde plaats, waarbij het wapengekletter in de eerste ronde het team beroofde van een mogelijke derde zege van het seizoen. Hamilton was vooral woedend over de manier waarop Leclerc bij de start tegen hem had geracet en drong er bij de stewards op aan zijn teamgenoot een zwaardere straf te geven voor het afsnijden van de baan.

De zevenvoudig wereldkampioen eiste serieuze gesprekken met Leclerc en Vasseur over hoe hard zijn teamgenoot tegen hem racete, terwijl Vasseur gefrustreerd was over wat hij zag als een gebrek aan respect voor de 2.000 medewerkers in Maranello, die proberen beide coureurs een winnende auto te geven.

Die gesprekken hebben inmiddels donderdagavond in São Paulo plaatsgevonden, en toen Vasseur voor het eerst sinds afgelopen weekend met de media sprak, was hij stellig dat de boodschap aan zijn beide coureurs luid en duidelijk was. Ferrari moet altijd op de eerste plaats komen.

"De richtlijnen zijn altijd hetzelfde. Het zijn zeker twee concurrenten met vechtlust, maar ze moeten respect voor elkaar hebben", zei Vasseur. "Maar vooral en in de eerste plaats moeten ze respect hebben voor het merk, het team, de mensen die thuis werken, de mensen die aan het circuit werken. Ik denk dat we hier veel energie in steken en de boodschap was duidelijk en zal duidelijk blijven."

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hamilton zei donderdag dat hij het eens was met suggesties dat Leclerc harder tegen hem racete dan tegen andere coureurs, maar zijn teambaas wees op Leclercs agressieve inhaalactie op Verstappen in Austin om die beweringen te relativeren.

"Hij zei dat hij waarschijnlijk wat harder met hem vocht dan met sommige anderen, maar als je kijkt naar wat Charles in Austin in de eerste sector deed, zei iedereen dat het magisch was", zei Vasseur. "Tussen die twee ligt een dunne lijn. Maar hij reed niet tegen de andere auto aan."

De Fransman voegde toe: "Zeker, in deze situatie hebben we collectief gefaald, want we lagen één en twee en uiteindelijk hebben we de race niet gewonnen. Dat betekent dat het duidelijk is dat we hebben gefaald en dat we moeten reageren.

"Maar de conclusie van de bijeenkomst gisteravond was duidelijk: het was een duidelijke herinnering dat Ferrari op de eerste plaats komt, op de eerste plaats komt voor het merk, voor de medewerkers, voor de Tifosi, en dat moeten we in gedachten houden."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Vasseur over Ferrari-overleg na Mexico: “We faalden, dus moesten we reageren”



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



4 min



Vasseur over Ferrari-overleg na Mexico: “We faalden, dus moesten we reageren”





Pedro Acosta na mislopen Q2 in Qatar: 'Erger dan vandaag kan niet'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



9 min



Pedro Acosta na mislopen Q2 in Qatar: 'Erger dan vandaag kan niet'





F1 GP van Brazilië: Volg VT2 op Interlagos met live-timing



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



13 min



F1 GP van Brazilië: Volg VT2 op Interlagos met live-timing





"Onacceptabel gevoel bij schakelen" – Max Verstappen legt gebruikelijke klacht via F1-boordradio uit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



"Onacceptabel gevoel bij schakelen" – Max Verstappen legt gebruikelijke klacht via F1-boordradio uit

Vorig artikel F1 GP van Brazilië: Volg VT2 op Interlagos met live-timing

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 u



Herta behaalt F1-superlicentie, Bottas blijft vol vertrouwen over zitje voor 2027





‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



2 u



‘Uitgeputte’ George Russell krijgt gridstraf voor GP van Brazilië





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Meer van

Lewis Hamilton





Rosberg vergelijkt Ferrari-aanvaringen met eigen Mercedes-rivaliteit: 'Instructies zijn niet duidelijk genoeg'



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



4 u



Rosberg vergelijkt Ferrari-aanvaringen met eigen Mercedes-rivaliteit: 'Instructies zijn niet duidelijk genoeg'





Ferrari voor cruciaal overleg in Brazilië over spanning tussen Hamilton en Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



7 u



Ferrari voor cruciaal overleg in Brazilië over spanning tussen Hamilton en Leclerc





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



4 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Ferrari: afschaffen BoP moet 'einddoel' zijn van WEC Hypercar-reglement 2030



WEC



WEC



Bahrein



3 u



Ferrari: afschaffen BoP moet 'einddoel' zijn van WEC Hypercar-reglement 2030





Waarom het WEC-seizoen 2026 zo lastig verloopt voor Ferrari



WEC



WEC



Monza



7 u



Waarom het WEC-seizoen 2026 zo lastig verloopt voor Ferrari





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



13 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 13 u



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



4 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



6 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer