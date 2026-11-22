Formule 1 GP van Las Vegas
Vasseur 'meer dan boos' over 'onacceptabele' clash tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Las Vegas
De Ferrari-baas zegt dat de botsing van Charles Leclerc met Lewis Hamilton in Las Vegas kwam nadat het team zijn coureurs had gewaarschuwd om aan het team te denken
Lydia Mee
Gepubliceerd: 22 nov 2026, 18:29
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Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft gezegd dat de botsing van Charles Leclerc met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Las Vegas "volledig onacceptabel" was. Hij zei ook dat hij "meer dan boos" is dat de boodschap van het team aan de coureurs opnieuw lijkt te zijn genegeerd.
Leclerc tikte Hamilton in de rondte terwijl de teamgenoten op de straten van Las Vegas vochten om de zesde plaats. Hamilton viel terug naar de tiende plek en knokte zich terug naar de zevende plaats, terwijl Leclerc een tijdstraf van 10 seconden kreeg en als tiende finishte.
Vasseur zei na de race tegen Sky Sports dat het team de boodschap had herhaald die het na Mexico had gegeven.
"Het is duidelijk onacceptabel. Om te beginnen is het een beetje dezelfde boodschap als in Mexico, want je moet aan het team denken, aan de mensen die in Maranello werken, aan alle stakeholders en sponsors", zei hij.
De teambaas liet weten dat Ferrari tijdens de race met Leclerc had gesproken. Daarbij werd uitgelegd dat de aard van het circuit in Las Vegas betekende dat de coureurs zich moesten richten op de auto's om hen heen.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Manuel Eletto
"We hebben Charles de boodschap gegeven om niet in te halen, want in dit soort races moet je, zoals je net al zei, de auto's voor je inhalen, anders word je door anderen ingehaald. Dat betekent dat je je eigen race moet rijden", vervolgde hij.
"En bij Charles is het duidelijk een fout die het team veel kost. Vandaag is dat volledig onacceptabel. Eerlijk gezegd ben ik meer dan boos, want die boodschap was na Mexico duidelijk."
Het duo raakte elkaar drie weken geleden in de openingsronde in Mexico, toen Leclerc een tijdstraf van vijf seconden kreeg omdat hij Hamilton buiten de baan om passeerde. Ferrari voerde daarna gesprekken met beide coureurs.
"We hebben in Brazilië samen gesproken, met z'n allen. Vandaag hebben we de boodschap meegegeven om aan het team te denken wanneer ze tegen elkaar raceten. En dit is het resultaat", zei Vasseur.
"Het is voor ons allemaal mega frustrerend."
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