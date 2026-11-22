Formule 1 GP van Las Vegas

Vasseur 'meer dan boos' over 'onacceptabele' clash tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Las Vegas

De Ferrari-baas zegt dat de botsing van Charles Leclerc met Lewis Hamilton in Las Vegas kwam nadat het team zijn coureurs had gewaarschuwd om aan het team te denken

Lydia Mee

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 18:29

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft gezegd dat de botsing van Charles Leclerc met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Las Vegas "volledig onacceptabel" was. Hij zei ook dat hij "meer dan boos" is dat de boodschap van het team aan de coureurs opnieuw lijkt te zijn genegeerd.

Leclerc tikte Hamilton in de rondte terwijl de teamgenoten op de straten van Las Vegas vochten om de zesde plaats. Hamilton viel terug naar de tiende plek en knokte zich terug naar de zevende plaats, terwijl Leclerc een tijdstraf van 10 seconden kreeg en als tiende finishte.

Vasseur zei na de race tegen Sky Sports dat het team de boodschap had herhaald die het na Mexico had gegeven.

"Het is duidelijk onacceptabel. Om te beginnen is het een beetje dezelfde boodschap als in Mexico, want je moet aan het team denken, aan de mensen die in Maranello werken, aan alle stakeholders en sponsors", zei hij.

De teambaas liet weten dat Ferrari tijdens de race met Leclerc had gesproken. Daarbij werd uitgelegd dat de aard van het circuit in Las Vegas betekende dat de coureurs zich moesten richten op de auto's om hen heen.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

"We hebben Charles de boodschap gegeven om niet in te halen, want in dit soort races moet je, zoals je net al zei, de auto's voor je inhalen, anders word je door anderen ingehaald. Dat betekent dat je je eigen race moet rijden", vervolgde hij.

"En bij Charles is het duidelijk een fout die het team veel kost. Vandaag is dat volledig onacceptabel. Eerlijk gezegd ben ik meer dan boos, want die boodschap was na Mexico duidelijk."

Het duo raakte elkaar drie weken geleden in de openingsronde in Mexico, toen Leclerc een tijdstraf van vijf seconden kreeg omdat hij Hamilton buiten de baan om passeerde. Ferrari voerde daarna gesprekken met beide coureurs.

"We hebben in Brazilië samen gesproken, met z'n allen. Vandaag hebben we de boodschap meegegeven om aan het team te denken wanneer ze tegen elkaar raceten. En dit is het resultaat", zei Vasseur.

"Het is voor ons allemaal mega frustrerend."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Marc Márquez stelt titel veilig als achtste: 'De race kon vandaag oprotten'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



20 min



Marc Márquez stelt titel veilig als achtste: 'De race kon vandaag oprotten'





Jorge Martín belooft na verloren titelstrijd met Marc Márquez: 'Mijn naam komt weer op de MotoGP-trofee'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



21 min



Jorge Martín belooft na verloren titelstrijd met Marc Márquez: 'Mijn naam komt weer op de MotoGP-trofee'





McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



22 min



McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas





Fabio Quartararo noemt Marc Márquez na tiende wereldtitel beste MotoGP-coureur ooit



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



23 min



Fabio Quartararo noemt Marc Márquez na tiende wereldtitel beste MotoGP-coureur ooit

Vorig artikel McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Lydia Mee





Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



8 d



Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK





Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur





Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje

Meer van

Lewis Hamilton





F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer





Lewis Hamilton: ‘Charles Leclercs mindset heeft ons vandaag veel punten gekost’



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



7 u



Lewis Hamilton: ‘Charles Leclercs mindset heeft ons vandaag veel punten gekost’





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Vasseur woedend na nieuwe 'onprofessionele' Ferrari-clash: 'Hetzelfde verhaal als in Mexico'



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



8 u



Vasseur woedend na nieuwe 'onprofessionele' Ferrari-clash: 'Hetzelfde verhaal als in Mexico'





Charles Leclerc: Ferrari moet oplossing vinden voor 'onacceptabele' vete na clash met Lewis Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



10 u



Charles Leclerc: Ferrari moet oplossing vinden voor 'onacceptabele' vete na clash met Lewis Hamilton





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



29 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 16 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer