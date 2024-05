Vasseur feliciteert McLaren F1, maar Britse upgrades "geen game-changer"

Ferrari en McLaren strijden al sinds het begin van het seizoen om de titel best of the rest achter Red Bull Racing. Waar de Italianen aan het begin van het seizoen de overhand leken te hebben, heeft het upgradepakket dat McLaren mee had genomen naar Miami dat laatste team geen windeieren gelegd.

Toch vindt Vasseur het te kort door de bocht om te stellen dat Ferrari door de upgrades van McLaren op achterstand is gezet. "Het is niet de eerste keer dit seizoen dat ze een sterk tempo hebben", zei de Fransman na de Grand Prix. "Als je bijvoorbeeld naar Melbourne kijkt, toen waren ze al met ons in gevecht. Over het geheel genomen denk ik dat je drie teams hebt die het hele weekend met twee of drie tienden onderscheid vechten, van ronde tot ronde, van stint tot stint en van compound tot compound. Maar voordat ik verder antwoord geef, wil ik eerst Lando en McLaren feliciteren. Ik denk dat Lando het verdient. Ook al vecht ik met Ferrari en zit ik niet bij McLaren, ik ben erg blij voor ze omdat ze het succes verdienen."

Frederic Vasseur komt langs om Lando Norris te feliciteren. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Terugkomend op de vraag of hij geschrokken is door het racetempo van McLaren, zei Vasseur. "Over het algemeen niet. Op vrijdag stonden ze er al en als je naar de laatste paar races kijkt, zaten ze er altijd bij. In China hadden ze de snelheid al en dat zal zo blijven tot het einde van het seizoen. Ik denk dat we - McLaren en wij - Red Bull een beetje aan het inhalen zijn en dan is het meer een kwestie van baanpositie dan van iets anders."

Om een volgende stap te zetten zal ook Ferrari met nieuwe onderdelen moeten komen. Die zijn aangekondigd voor de komende Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Gevraagd of het team die upgrades niet eerder had moeten brengen, vervolgde Vasseur. "Als je met de ontwikkeling bezig bent, is het niet zo dat we iets in Imola willen brengen, omdat het in Italië is: we zetten vaart achter die ontwikkelingen en zodra ze klaar zijn, produceren we onderdelen. Het feit dat Imola dicht bij de fabriek ligt, helpt om iets te brengen, omdat we de onderdelen iets later kunnen vrijgeven. Maar het heeft niets met Italië te maken."

Geen wereld van verschil

Vasseur verwacht overigens niet dat de upgrades het verschil gaan maken. "We moeten niet verwachten dat die een game-changer zullen zijn, maar het [veld] zit zo dicht bij elkaar dat ze resultaat kunnen opleveren. Uiteindelijk denk ik dat we een soort geleidelijke curve in de ontwikkeling van deze huidige auto hebben, en dat als we iets meenemen het nooit echt een mega-upgrade is. Het klopt dat als je in de kwalificatie vier of vijf auto's op één tiende hebt, als je één tiende meeneemt dat een game-changer is voor het weekend. Maar een groot deel van het resultaat komt ook voort uit wat de coureurs doen, de afstelling van de auto tijdens het weekend, het bandenmanagement. We hoeven niet alleen aan upgrades en ontwikkeling te denken, het is ook het werk dat we op de baan doen."