Wolff: 'Vandoorne en De Vries verdienen test voor harde werk'

Voor Vandoorne, de vicekampioen van het voorbij Formule E-seizoen, is het een beloning nadat hij in Bahrein niet mocht invallen voor Lewis Hamilton. De West-Vlaming maakt zijn eerste officiële meters in een Formule 1-wagen sinds zijn afscheid bij McLaren in 2018. Voor De Vries wordt het zijn Formule 1-debuut tijdens de eendaagse test met de huidige Mercedes W11.

Vandoorne, normaal gezien de vaste reserverijder bij Mercedes, moest vorig weekend toekijken hoe George Russell de kans kreeg om de met COVID-19 uitgeschakelde Lewis Hamilton te vervangen. Vandoorne krijgt nu toch nog een kans om met de W11 te rijden. Volgens teambaas Toto Wolff is de test voor zowel Vandoorne als debutant De Vries een beloning voor hun harde werk bij het Formule E-team van de Duitse constructeur.

"Ik denk dat ze allebei hard hiervoor hebben gewerkt", stelde Wolff. "Ze hebben een heel goed Formule E-seizoen afgewerkt met ups en downs, zoals dat in de Formule E gewoon is. Ze hebben ook veel werk geleverd in de simulator. En ik denk dat iedereen Stoffel in de wagen wil zien nadat hij vorige week geen kans kreeg. En om een of andere gekke reden heeft Nyck nog nooit in een Formule 1-auto gezeten. Ik denk dat hij de kwaliteit heeft om te schitteren en ik ben benieuwd hoe het zal verlopen."