Vandoorne op weg naar Bahrein: 'Er is een kans dat ik rijd'

Woensdagochtend raakte bekend dat Lewis Hamilton een positieve COVID-19 test heeft afgelegd en de Sakhir Grand Prix van dit weekend zal moeten missen. In principe is Stoffel Vandoorne de eerste reserverijder van Mercedes en de Belg is telkens ter plekke aanwezig tijdens een Grand Prix-weekend, maar Mercedes zou ook kunnen proberen om protegé George Russell los te weken bij Williams, of beroep te doen op Nico Hülkenberg, die dit jaar al twee races inviel bij Racing Point.

Vandoorne was op dat moment aan de slag in Valencia op de officiële pre-season test van de Formule 1, maar zal sowieso woensdag al naar Bahrein afreizen. De voormalige McLaren-rijder zegt nog niet te weten of hij dit weekend zal moeten invallen. "Ik ga sowieso naar Bahrein, ik heb morgen een vlucht", vertelde Vandoorne in Valencia. "Op dit moment weet ik niet wat er gaat gebeuren. Ik weet dat er een kans is voor mij om te rijden, maar het is afwachten. Ik reis morgen naar daar en dan zullen we het wellicht te weten komen."

Vandoorne kwam dinsdagochtend een uur voor de aankondiging te weten dat Hamilton niet zou kunnen rijden, maar probeerde zich daarna op zijn werkzaamheden met het Formule E-team van de Duitse constructeur te concentreren. "Ik kreeg om 7.00u vanochtend een berichtje van het team, maar daarna was het voor mij afwachten. Ik heb er niet echt veel aan kunnen denken omdat ik me concentreerde op mijn Formule E-test. Dat is hier de prioriteit van de dag. Morgen reis ik naar Bahrein en dan zien we wel."

Vandoorne kwam in 2017 en 2018 uit voor McLaren in de Formule 1 met een zevende plaats als beste resultaat. Sinds vorig jaar is hij simulator- en reserverijder bij het team uit Brackley. Hij is dus goed op de hoogte van de manier waarop het team tijdens een GP-weekend werkt, maar heeft nog niet met de huidige Mercedes W11 gereden.

De West-Vlaming is de eenvoudigste optie voor Mercedes, maar als het team van Toto Wolff toch George Russell in de wagen moet zetten, dan moet het een deal afsluiten met Williams, dat de Brit nog tot en met volgend seizoen mag gebruiken. Hülkenberg deed het in Silverstone en op de Nürburgring telkens verdienstelijk als vervanger van Sergio Perez en Lance Stroll bij Racing Point, en zou dus ook een optie kunnen zijn.

Het is nog niet zeker of Hamilton in staat zal zijn om wel aan de start te verschijnen van de slotrace in Abu Dhabi. De Britse wereldkampioen moet zich tien dagen isoleren, tot en met de donderdag voor de race op het Yas Marina Circuit.