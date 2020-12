Vandoorne leidt halverwege rookietest voor oud-teamgenoot Alonso

De ochtend werd gekenmerkt door een paar incidentjes. Zo schoot Sebastien Buemi in de Red Bull RB16 even van de baan en waren er spins voor Guanyu Zhou (Renault), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Roy Nissany (WIlliams).

Sebastien Buemi gaat even van de baan, maar kan door. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De test in Abu Dhabi was oorspronkelijk gepland voor een periode van drie dagen, maar werd door de coronapandemie teruggebracht naar één dag. Een andere grote aanpassing was wie er mocht meedoen: aanvankelijk was de testdag alleen toegankelijk voor jonge coureurs, maar uiteindelijk zijn alle coureurs toegelaten die in 2020 niet aan een Formule 1-race hebben meegedaan.

Niet alle teams doen mee, McLaren en Racing Point zijn er niet bij. De teams die wel in actie komen, mogen twee auto's inzetten, maar ze mogen geen onderdelen voor 2021 testen.

Young Driver Test Abu Dhabi