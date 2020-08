Vandoorne focust op F1-reserverol: "Ben klaar om in te vallen"

Vandoorne pakte vorige week in Berlijn zijn eerste pole en overwinning met Mercedes in de Formule 1 en sloot het seizoen als tweede af achter kampioen Antonio Felix da Costa. Nu zijn ene job erop zit, kan hij zich vol storten op zijn rol als simulatorrijder van Mercedes. Hij zal de rest van het seizoen ook naar alle F1-races reizen om er te fungeren als reserverijder van het team. Ook klantenteam Racing Point en zijn oude F1-team McLaren doen in principe beroep op Vandoorne als een van hun rijders niet kan deelnemen.

De West-Vlaming is op operationeel vlak vertrouwd met de Mercedes W11, die hij kent vanuit de simulator van het team in Brackley. Maar sinds zijn exit bij McLaren eind 2018 heeft hij niet meer in een echte F1-wagen gereden. Vandoorne denkt niet dat dat een probleem zal zijn. "Ik heb al lang geen Formule 1-wagen meer bestuurd, maar ik voel me er wel klaar voor", vertelde hij in een interview met Motorsport.com. "Bij McLaren ken ik bijvoorbeeld de mensen al van mijn tijd bij het team, dus ik denk niet dat dat een probleem zou zijn."

"Het zou in het begin wel even raar zijn, maar ik ben nog altijd heel actief met mijn werk voor Mercedes in de simulator in bij de races. Ik heb er dus wel vertrouwen in dat ik weet wat ik moet verwachten."

Het zou niet de eerste keer zijn dat Vandoorne met een minimum aan voorbereiding in een Formule 1-wagen belandt. Zo maakte hij namelijk zijn debuut bij McLaren, toen hij in de Grand Prix van Bahrein 2016 de geblesseerde Fernando Alonso moest vervangen. Vandoorne was in Japan voor een test in de Super Formula en moest op de vlucht naar Bahrein nog de procedures en de handleiding van de McLaren bestuderen. In Bahrein werd hij meteen tiende bij zijn debuut. "Ja dat is toen gelukt zonder veel voorbereiding, dus ik denk dat ik nu veel beter voorbereid ben om in de wagen te springen", knikt hij.

Vandoorne zag al een kans om terug te keren in de F1 aan zich voorbijgaan toen Racing Point-rijder Sergio Perez positief testte op COVID-19. Vandoorne was toen al ter plekke in Berlijn om de laatste races van de Formule E voor te bereiden en dus deed Racing Point beroep voor op Nico Hülkenberg voor de twee races op Silverstone. Vandoorne zit echter niet stiekem te hopen dat hij in de tweede seizoenshelft nog een kans zal krijgen. "Nee, want dat betekent dat er iemand ziek is of er iemand iets is overkomen en dat wens je niemand toe. Ik zit dus niet te hopen om te kunnen invallen. Het is een rare positie om in te zitten, want je weet nooit wanneer je zal moeten invallen, maar ik ben klaar mocht er iets gebeuren."

Gerelateerde video