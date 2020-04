OTD: De Grand Prix van Monaco bestaat 91 jaar

Indertijd was er natuurlijk nog geen sprake van de Formule 1, maar een zege in de nauwe straten van Monaco was van meet af aan al prestigieus, niet in de laatste plaats vanwege het hoge prijzengeld dat er te winnen viel.

Sinds de Formule 1 voor het eerst in 1950 in het prinsdom aan de Côte d'Azur neerstreek hebben 34 coureurs de race gewonnen, waarvan slechts 16 meer dan één keer. De echte Monegaskische royalty wordt echter gevormd door de acht coureurs die de race drie keer of vaker wisten te winnen: