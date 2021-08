Van zero tot hero: De mysterieuze omslag van F1-coureur Ocon

Esteban Ocon liet vorig jaar al zijn potentie zien door tweede te worden in de Grand Prix van Sakhir. Hij leek aan het begin van dit seizoen een vaste kandidaat voor Q3 in de kwalificaties, maar toen het seizoen eenmaal op stoom begon te raken, kreeg de 24-jarige coureur te maken met een moeilijke periode. In Monaco, Azerbeidzjan en Frankrijk kwam Ocon niet verder dan Q2, maar Oostenrijk vormde het absolute dieptepunt: hij startte in de tweede F1-race die op de Red Bull Ring werden gehouden als zeventiende en slaagde er niet in om ook maar één punt mee naar huis te nemen.

Alpine besloot tot een radicale zet en gaf Ocon voor de Grand Prix van Groot-Brittannië een nieuw chassis met nieuwe onderdelen. De aanpak bleek te werken: op Silverstone was Ocon weer terug. Hij pakte er een paar punten en reisde met hernieuwd zelfvertrouwen af naar Hongarije, waar hij zondag dus zijn eerste Grand Prix wist te winnen.

Toch blijft Alpine ook na Hongarije met vraagtekens zitten: het team onderzocht het oude chassis van Ocon en vond daarin een miniem probleem met de voorwielophanging, maar een echte verklaring voor het enorme verschil in prestaties is er niet, zegt Alpine-directeur Marcin Budkowski. “Het eerlijke antwoord is dat we niet precies weten wat het probleem is. Er was een probleem met de auto, de combinatie van rijder en auto leverde geen prestaties. Dus hebben we de beslissing genomen om zoveel mogelijk zaken aan de auto te veranderen. Want als je geen idee hebt waarom het niet werkt en je kunt de onderdelen vervangen, waarom zou je dat dan niet doen?”

Toen Ocon eenmaal een nieuw chassis had, werd het oude in de fabriek uit elkaar gehaald. “We hebben wat tests gedaan, maar we hebben niets ongewoons kunnen vinden op het gebied van stijfheid of andere zaken die je normaal zou krijgen als er een probleem met het chassis is. We hebben een klein probleem gevonden, iets aan de voorwielophanging, maar dat was minimaal”, legt Budkowski uit. “Of dat de oorzaak was van de [mindere] rondetijden, denk ik niet. Maar als je iets kleins hebt dat een rijder uit balans brengt en daardoor zijn vertrouwen verliest, dan kunnen daar nog een paar tienden bovenop komen.”

De precieze oorzaak van Ocons vormverlies blijft dus een mysterie, maar dat is verder niet heel erg relevant, vindt Budkowski. Belangrijker is dat zijn coureur weer terug is. “Ik denk dat dat voor de toekomst het belangrijkste is. Hij was vanaf de eerste vrije training op Silverstone tevreden met zijn auto. En hij had het gevoel dat de auto niet langer de problemen had die hij eerder beschreef.”