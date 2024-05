Eerste sprint in Miami

Zoals in China is aangetoond, kan een sprintweekend voor veel verrassingen zorgen. Uiteraard speelde het weer daar ook een rol in, iets wat in de Sunshine State niet het geval lijkt te zijn. Toch kan een gebrek aan training wel degelijk leiden tot grote verrassingen, zeker omdat het Miami International Autodrome nog relatief nieuw is voor de teams en sommigen moeite hebben om met een goede afstelling te komen. Door het sprintformat zal op vrijdagmiddag (vrijdagavond Nederlandse tijd) al de sprintkwalificatie plaatsvinden, waarna op zaterdag als eerste genoten kan worden van de sprintrace en vervolgens de kwalificatie. Met enkele goede inhaalmogelijkheden kan er zo in ieder geval twee keer spektakel op de baan plaatsvinden, iets wat ook blijkt uit het feit dat er in de Grand Prix van vorig jaar in totaal 53 inhaalacties waren.

Verrast Norris weer zichzelf?

Waar McLaren geen al te goede hoop had op een sterk resultaat in China, keerde het met tevredenheid juist terug in het Verenigd Koninkrijk. Voor Oscar Piastri was het een wat moeizamer weekend, maar Lando Norris reed juist de sterren van de hemel. In de sprintkwalificatie dreef hij op het kletsnatte circuit zelfs naar de sprintpole, al kon hij die niet verzilveren. Wel optimaliseerde hij in de Grand Prix zijn strategie en kon hij in de slotfase van de race zelfs wegrijden van Sergio Pérez om als tweede over de streep te komen.

Norris verbaasde zichzelf ermee en verloor zo een weddenschap, want hij was ervan overtuigd dat hij 35 seconden achter de Ferrari's zou eindigen. "We waren gewoon sneller dan we dachten. We hadden niet zoveel problemen op de plekken waar we die verwachtten", blikte Norris terug op de race. Over die weddenschap? "Ach, ik ben blij dat ik er behoorlijk naast zat."

Lando Norris op het podium in China. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Updates kunnen rangorde opschudden

Normaliter grijpen de teams de eerste race op Europese bodem aan als goed moment voor updates, maar in Miami zijn enkele teams ook al van plan om updates te introduceren. Mercedes hoopt op het semi-stratencircuit een stap vooruit te zetten qua balans in de W15, waar Lewis Hamilton en George Russell tot nu toe wisselvallige resultaten hebben behaald. Zo was Hamilton snel in de sprintrace, maar kwam hij in de kwalificatie niet eens tot Q2. Teambaas Toto Wolff benadrukt echter dat de updates klein zijn, dus heel grote veranderingen in performance zouden er normaliter niet moeten zijn. Toch kan een kleine update ook al voor grote verrassingen zorgen.

Bij McLaren komt men ook met enkele updates in Miami. Teambaas Andrea Stella temperde wel de verwachtingen en waarschuwt dat het niet zo ingrijpend zal zijn als de pakketten van vorig jaar in Oostenrijk en Singapore, waardoor het team grote stappen zette richting Red Bull. "Maar het zou een redelijke stap moeten bieden", zei Stella. "Het zou merkbaar moeten zijn. Veel meer dan dat kan ik niet zeggen, anders gaan we het over cijfers hebben. Dat wil ik liever vertrouwelijk houden. Maar het zal niet zo groot zijn als Oostenrijk en Singapore." Ook RB F1 Team van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda heeft al bevestigd dat het updates meeneemt.

Naast updates voor de performance zullen er ook veel ogen gericht zijn op Ferrari, dat heeft bekendgemaakt met een speciale kleurstelling te komen. Het team heeft al een kleine teaser gedeeld en één ding staat al vast: de kleur blauw zal groots aanwezig zijn op de auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

