Na de - verrassende - poles in de straten van Monte Carlo en Baku kon Ferrari op Franse bodem geen potten breken. Charles Leclerc en Carlos Sainz bleken niet in staat om de banden lang genoeg in leven te houden om de strijd met de concurrentie aan te gaan. Dat resulteerde in een extra pitstop voor beide jongemannen, waardoor ze buiten de top-tien eindigden. Bijna alle teams klaagden over de fikse bandendegradatie op het circuit van Paul Ricard, maar bij Ferrari leken de problemen het grootst. In Maranello zit het team met heel wat vraagtekens: van pole naar ploeteren, het kan verkeren in de Formule 1.

Het probleem van de SF21 lijkt hem te zitten in het managen van de voorbanden. De formatie heeft ontdekt dat de voorbanden de neiging hebben om te snel op te warmen en enkel in een zeer nauw window optimaal werken. Dat kan heel handig zijn voor een kwalificatieronde, zeker op langzame circuits als Monaco en Baku waar de opwarming van de banden een grote rol speelt. In een lange race, waar de temperatuur steeds verder stijgt, wordt het rubber te warm en dat veroorzaakt problemen. Deze trend zien we al het gehele jaar: Ferrari blijkt snel in de kwalificatie, maar kan die snelheid zelden omzetten in de race.

Sainz zei na de Franse GP: “Het is een tendens, daar ga ik niet over liegen. Dit zit voor de start van elke race in ons achterhoofd. We weten dat we in de races meer moeite hebben dan in de kwalificatie. Al moet ik toegeven dat er ook een paar races geweest zijn waar het probleem niet opspeelde. In Barcelona bijvoorbeeld, daar was de racesnelheid geen enkel probleem. We hebben een zeer smal window waarbinnen onze voorbanden werken. Daarom hebben we veel meer problemen met graining of slijtage dan onze concurrenten. We moeten achterhalen waardoor ons window zo smal is en waarom we meer problemen hebben. Het team gaat hier hard aan werken want het is overduidelijk. Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat we problemen hebben.”

De problemen waren echter niet eerder zo groot als in Frankrijk het geval was. De snelle bochten van Paul Ricard vergen meer van het rubber dan circuits als Monaco en Baku. Daardoor is het lastiger om de bandentemperatuur onder controle te houden. Bovendien regende het op zaterdagavond en zondagochtend, waardoor het rubber wegspoelde dat eerder in het weekend neergelegd was. Het ‘groene’ asfalt waarop geracet moest worden leverde zichtbaar minder grip, wat altijd zorgt voor een hogere bandendegradatie dan gebruikelijk, plus graining doordat de wagens meer glijden. Sainz werd met de neus op de feiten gedrukt toen hij op weg naar de grid al van de baan schoot.

Het probleem van de voorbanden van Ferrari lijkt ook niet zomaar opgelost te kunnen worden met een paar aanpassingen aan de afstelling. Teambaas Mattia Binotto liet al doorschemeren dat een oplossing pas op de middellange tot lange termijn verwacht kan worden: “Kunnen we dit met een simpele update van de huidige wagen verhelpen? Misschien kunnen we het verbeteren. Om het echt op te lossen moeten we de hardware veranderen, zoals bijvoorbeeld de velgen. Dat is onder de huidige reglementen niet toegestaan. Het is voor ons van belang dat we het probleem onder de knie krijgen en voor volgend jaar oplossen. Dit gaat nog wel een aantal races gebeuren, maar niet op elk circuit. Het hangt af van de baan en van het weer. We moeten in elk geval proberen het probleem te beperken, aangezien het nog wel eens zal gebeuren.”

Het feit dat Binotto de velgen noemt is interessant. De hedendaagse velgen, die voor dit jaar gehomologeerd zijn en enkel met een token veranderd mogen worden, zijn ongelofelijk complex. Het is veel meer dan een velg om een band omheen te monteren: teams gebruiken ze om aerodynamische effecten en luchtstromingen te creëren om de bandentemperatuur beter te managen.

In het geval van Ferrari zou het team te ver gegaan kunnen zijn in de jacht op aerodynamisch gewin boven warmteafvoer, waardoor de velg - en dus de banden - heter worden dan gewenst. De Scuderia weet dus waar het probleem zit, maar zal in de komende dagen moeten achterhalen waarom het zo mis ging op Paul Ricard en wat men kan doen om dat op de Red Bull Ring te beperken. Binotto: “We moeten de data analyseren, brainstormen en simulaties uitvoeren. Dat is het huiswerk dat we moeten gaan doen.”

Ondanks al dat huiswerk weet hij dondersgoed dat het te veel gevraagd is om het probleem voor de GP’s in Oostenrijk te verhelpen.